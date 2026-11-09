Kejutan untuk Salem Al-Dawsari: Kabar Mengejutkan soal Penghargaan Pemain Terbaik Asia!

Salem Al-Dawsari menerima kejutan yang tidak terduga terkait perlombaan menuju gelar pemain terbaik Asia, setelah jurnalis sekaligus pakar sepak bola Asia, Badr Bal-Abeed, mengungkap urutan akhir para kandidat yang menempatkan kapten Al-Hilal dan timnas Arab Saudi itu di posisi ketiga.

Bal-Abeed muncul dalam program "Dorina Ghair", berbicara tentang informasi yang dimilikinya mengenai hasil penghargaan tersebut, seraya menyebutkan bahwa Firas Al-Buraikan berada di posisi pertama, mengungguli pemain Iran Alireza Beiranvand yang menempati posisi kedua, sementara Salem Al-Dawsari harus puas dengan posisi ketiga.

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Urutan ini, apabila dikonfirmasi secara resmi, merupakan perkembangan yang mencolok dalam persaingan memperebutkan penghargaan tingkat benua ini, terutama karena Salem berambisi menambah pencapaian baru ke dalam catatannya, setelah sebelumnya meraih penghargaan tersebut dalam dua kesempatan, pada tahun 2022 dan 2025, dan ia bersaing untuk menjadi pemain pertama yang meraihnya sebanyak tiga kali.

Meski demikian atas apa yang diungkap Bal-Abeed, pengumuman resmi para pemenang tetap menjadi penentu dalam memastikan identitas peraih penghargaan, sebab semua mata masih tertuju pada acara penyerahan penghargaan Konfederasi Sepak Bola Asia untuk mengetahui hasil akhir persaingan ini.

Pentingnya kejutan ini semakin meningkat mengingat posisi Salem Al-Dawsari dalam sepak bola Asia selama tahun-tahun terakhir, setelah ia menjadi salah satu wajah Arab Saudi paling menonjol di tingkat benua, dan berhasil meraih penghargaan tersebut dua kali dalam waktu yang singkat.

Pencalonannya untuk ketiga kalinya memperkuat harapannya untuk mencetak angka bersejarah, tetapi informasi yang diungkap Bal-Abeed membuka peluang bagi akhir yang berbeda dalam perlombaan ini, sambil menanti konfirmasi resmi atas hasilnya.