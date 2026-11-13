Kejutan untuk Regragui: Lens Resmi Tunjuk Pelatih Baru

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Klub Prancis, Lens, telah memastikan sosok pelatih barunya setelah mengumumkan penunjukan Didier Digard sebagai pemimpin jajaran teknis tim utama, dengan kontrak berdurasi dua tahun.

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Penunjukan Digard datang sebagai pengganti Yanick Cahuzac, yang meninggalkan jabatannya setelah pengalaman singkat yang tak lebih dari 9 pertandingan, diwarnai hasil mengecewakan dan tekanan yang kian meningkat terhadap staf kepelatihan.

Sejumlah nama sempat diajukan untuk menggantikan Cahuzac, di antaranya pelatih asal Maroko Walid Regragui dan pelatih asal Prancis Pierre Sage, sebelum akhirnya manajemen klub memutuskan untuk memilih Digard.

Situs “Foot Mercato” menyebutkan bahwa Regragui sempat menjadi kandidat kuat untuk mengemban tugas tersebut dalam jam-jam menjelang pengumuman resmi, tetapi Digard berhasil memenangkan persaingan dan mencapai kesepakatan dengan manajemen Lens untuk menandatangani kontrak berdurasi dua musim.

Klub berharap perubahan ini dapat membantu mengembalikan ketenangan di tim, setelah awal musim yang diwarnai gejolak berulang di level kepemimpinan teknik.

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Cahuzac sendiri sebelumnya mengemban tanggung jawab sebagai pengganti Dino Toppmöller, tetapi pengalamannya tidak bertahan lama, karena tim hanya menjalani 9 pertandingan di bawah kepemimpinannya, sebelum manajemen memutuskan untuk memecatnya akibat merosotnya hasil.

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Kekalahan telak dengan skor 9-1 di Liga Champions Eropa menambah tekanan terhadap sang pelatih, sekaligus mempercepat langkah klub untuk mencari pengganti yang bisa mengembalikan tim ke jalur yang benar.

Lens, dalam pernyataan resminya, menjelaskan bahwa pemilihan Digard datang setelah proses konsultasi yang dipimpin oleh presiden klub Joseph Oughourlian, yang mencakup wawancara dan diskusi dengan sejumlah kandidat.

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Klub menegaskan bahwa proses tersebut berakhir pada kesepakatan yang jelas untuk memilih pelatih Prancis itu, setelah mengevaluasi berkas yang diajukan dan membahas pilihan-pilihan yang tersedia di dalam manajemen.

Klub juga menekankan bahwa keputusan-keputusan utamanya diambil secara internal, jauh dari narasi dan komentar dari luar, dengan menganggap bahwa penunjukan Digard mencerminkan kesatuan sikap di dalam tubuh Lens serta keteguhan pada nilai-nilainya.

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Tampaknya, dengan penjelasan ini, manajemen ingin mengakhiri segala spekulasi mengenai di balik layar pemilihan pelatih baru tersebut.

Digard berusia 40 tahun dan pernah bermain di posisi lini tengah, sebelum beralih ke dunia kepelatihan sebagai asisten pelatih.

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Ia menarik perhatian selama pengalamannya bersama Nice pada 2023, ketika membawa tim mencapai babak perempat final Liga Konferensi Eropa, lalu pindah ke Le Havre pada musim panas 2024 untuk menukangi tim tersebut.

Pelatih Prancis itu berhasil mempertahankan Le Havre tetap berada di antara klub-klub kasta tertinggi selama dua musim pertama pengalamannya, tetapi ia tidak mampu menghindari awal yang tersendat bagi tim pada musim berjalan 2026-2027, setelah hanya mengumpulkan dua poin dalam 9 pertandingan pertama, tanpa meraih satu kemenangan pun.

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Kekalahan dari Paris Saint-Germain dengan skor 1-5 pada 31 Oktober menjadi akhir dari perjalanannya bersama tim, hingga beberapa pekan kemudian ia kembali ke Liga Prancis melalui pintu Lens, dalam upaya baru untuk memulihkan keseimbangannya dan memperbaiki hasil-hasilnya.