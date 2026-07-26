Seperti dikonfirmasi seorang sumber dari lingkungan dana investasi negara PIF kepada surat kabar tersebut, kewajiban finansial juara bertahan Arab Saudi itu kini mencapai lebih dari 800 juta riyal - setara sedikit di atas 187 juta euro.

Krisis keuangan yang sangat besar ini, yang dengan demikian semata-mata disebabkan oleh keputusan finansial yang keliru pada musim lalu, membuat klub tersebut berada di bawah pengawasan ketat Liga Pro Saudi. Untuk mencegah gunungan utang itu terus membesar, sang pemilik kini memberlakukan langkah-langkah radikal dengan efek segera.

Yang paling utama, langkah itu mencakup pencabutan kemampuan bertindak bagi manajemen operasional. Menjawab pertanyaan eksplisit dari Al-Riyadiah apakah pimpinan klub saat ini dicegah untuk menandatangani kontrak baru untuk musim mendatang, sumber tersebut menjawab dengan tegas: "Ya, tidak akan ada penandatanganan kontrak selama manajemen tidak menyediakan likuiditas dari pemasukan klub."

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Larangan transfer untuk klub Cristiano Ronaldo

Dengan demikian, jajaran pimpinan klub asal Riyadh itu tidak boleh merekrut pemain baru sampai dana yang sesuai dari sponsor sendiri atau pemasukan klub lainnya dapat dibuktikan.

Konsep restrukturisasi dari dana negara itu bertumpu pada tiga pilar utama. Selain pembatasan wewenang finansial pimpinan klub saat ini, perusahaan konsultan independen di bidang keuangan, ekonomi, dan hukum telah dilibatkan.

Mereka bertugas menunjukkan peluang untuk meningkatkan pemasukan komersial, mengonsolidasikan pengeluaran, serta menyusun peta jalan yang terstruktur secara waktu untuk memulihkan keberlanjutan finansial. Pilar ketiga menyangkut struktur kepemilikan: PIF saat ini sedang mengevaluasi dua tawaran serius untuk mengambil alih klub Cristiano Ronaldo tersebut, dengan dana itu lebih memfavoritkan pengambilalihan sebagian.

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Dana negara PIF tidak boleh ikut campur dalam urusan olahraga

Menurut informan tersebut, tujuan langkah-langkah ini adalah "menjaga nilai finansial, basis suporter, dan nilai pemasaran klub, mencegah pelipatan dua utang, serta memperkuat kepatuhan terhadap aturan tata kelola yang berlaku".

Regulasi ini juga mengikat dari perspektif internasional, karena kepemilikan perusahaan olahraga milik PIF berada di bawah pengawasan FIFA dan asosiasi lainnya. Untuk menjamin persaingan yang adil antara beberapa klub yang dimiliki pemilik yang sama, dana negara itu secara hukum wajib mendistribusikan dukungan finansialnya secara merata dan tidak boleh ikut campur secara langsung dalam urusan olahraga.