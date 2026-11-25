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Krisis cedera kabarnya membuat Bayern Munich mempertimbangkan kembali rencana transfer mereka. Nama Younes Ebnoutalib kini mencuat.

Terutama cedera parah Kane, yang akan absen setidaknya tiga bulan setelah menjalani operasi pada ligamen sindesmosisnya yang cedera, kabarnya membuat pihak klub berpikir ulang.

Menurut laporan Sport Bild, jajaran pengelola olahraga klub yang dipimpin anggota dewan direksi Max Eberl kini mempertimbangkan kemungkinan transfer pada musim dingin, serta mungkin juga tambahan pemain jangka panjang di lini serang. Semula, mereka telah sepakat untuk tidak beraktivitas di pasar transfer musim dingin yang rumit setelah paruh pertama musim. Hal itu juga baru-baru ini ditegaskan oleh ketua dewan direksi Jan-Christian Dreesen.

"Hari ini saya katakan: tidak," tegasnya dalam wawancara dengan tz/Münchner Merkur dan Bild: "Namun, masih terlalu dini untuk menilai situasi secara keseluruhan. Luis Diaz kini kembali, Jamal sudah kembali, Alphonso Davies akan kembali dalam waktu dekat, dan untungnya cedera Michael Olise tidak lebih parah. Saat Natal, kami akan melihat bagaimana kondisi terkini. Namun, sudah diketahui bahwa saya bukan penggemar bursa transfer musim dingin. Bursa itu bisa bagus untuk menjual, tetapi tidak untuk membeli. Sebab, pembelian hanya dilakukan ketika ada tekanan. Biasanya klub-klub tidak melepas pemain terbaik mereka pada musim dingin, atau kita harus membayar sangat mahal."

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Menurut Sport Bild, Bayern kini tengah mengamati seorang kandidat yang pasti akan menelan biaya besar. Kandidat itu kabarnya Younes Ebnoutalib dari Eintracht Frankfurt. Meski sejauh ini tentu belum ada langkah konkret, klub pemegang rekor gelar juara itu terus memantau perkembangan pemain tim nasional Jerman tersebut di Frankfurt.

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Ebnoutalib sendiri kabarnya tidak puas karena berada di belakang Jonathan Burkardt dalam urutan pilihan penyerang klub, meski keduanya sama-sama mencatat enam gol dan satu assist dari sepuluh pertandingan liga. Menurut Sport Bild, ia merasa kurang dihargai.

Namun, setelah Kane kembali, Ebnoutalib pada dasarnya tidak bisa berharap menjadi pilihan utama di lini depan Bayern. Karena itu, pindah ke Bayern hampir tidak masuk akal baginya secara pribadi. Terlebih, ia sangat membutuhkan menit bermain untuk kembali mendapat panggilan dari Jürgen Klopp. Di Bayern, kesempatan itu sama sekali tidak terjamin.

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Klub Dortmund juga mengincar Ebnoutalib dan punya peluang lebih baik

Bagi Bayern pun, transfer Ebnoutalib secara terburu-buru sulit dipahami. Menurut Sport Bild, Frankfurt akan meminta 30 hingga 40 juta euro untuk pemain berusia 23 tahun yang masih terikat kontrak hingga 2031 itu. Namun, tawaran sebesar itu mungkin membuat mereka bersedia melepasnya bahkan pada musim dingin. Kendati demikian, kepindahan pada musim panas tampak jauh lebih mungkin.

Pada saat itu, Borussia Dortmund mungkin juga siap bergerak. Di sana, direktur olahraga Ole Book, yang memiliki hubungan dekat dengan Ebnoutalib, memegang kendali atas urusan transfer. Hubungan Book dan Ebnoutalib hingga kini tetap sangat baik. Book, yang berusia 40 tahun, dianggap telah "menyelamatkan karier" Ebnoutalib karena merekrutnya dari FC Gießen saat ia tenggelam dalam ketidakjelasan di Regionalliga. Penyerang setinggi 1,91 meter itu kemudian dengan cepat berkembang menjadi salah satu penyerang terbaik di divisi kedua Liga Jerman bersama SV Elversberg.

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Setahun kemudian, Ebnoutalib pindah ke Eintracht Frankfurt seharga delapan juta euro. Di sana ia berkembang menjadi pemain tim nasional dan kabarnya menarik minat Dortmund. Klub tersebut telah membahas Ebnoutalib dalam rapat perencanaan skuad dan ingin terus memantau perkembangannya dengan saksama.

Jika pencetak gol Serhou Guirassy dalam beberapa pekan mendatang memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya setelah 2028 dan ingin memulai babak baru dalam karier sepak bolanya, pembicaraan antara Dortmund dan Ebnoutalib kemungkinan akan menjadi lebih konkret.

Getty

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Choupo-Moting kembali ke Bayern Munich untuk kedua kalinya?

Sementara itu, terkait kemungkinan tambahan pemain pada bursa transfer musim dingin, Bayern belakangan dikaitkan dengan kepulangan Eric-Maxim Choupo-Moting tanpa biaya transfer . Sky melaporkan bahwa pihak klub setidaknya telah membahas apakah masuk akal untuk mendatangkan kembali pemain yang kini berusia 37 tahun itu. Selama membela Bayern dari 2020 hingga 2024, ia mencetak 38 gol dalam 122 pertandingan kompetitif dan menyumbang 13 assist.

Kontrak Choupo-Moting bersama New York Red Bulls di MLS berakhir pada penghujung tahun. Namun, pada musim keduanya di Amerika Serikat, ia tidak lagi banyak tampil meyakinkan, dengan lima gol dalam 22 pertandingan. Masih menjadi pertanyaan apakah ia bisa membantu Bayern di lapangan.

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Eberl untuk sementara menepis pertanyaan tentang kemungkinan Choupo-Moting kembali dan menegaskan bahwa klub "percaya seratus persen" kepada para pemain yang saat ini masih tersedia. "Pertama-tama, kami ingin menunggu dan melihat bagaimana proses kembalinya para pemain yang cedera. Pada Januari, kami harus menilai seperti apa kondisi skuad kami," kata Eberl.