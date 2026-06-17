Kejutan... Terungkapnya alasan sebenarnya di balik tangisan Messi saat melawan Aljazair

Air mata yang ditumpahkan oleh legenda Argentina, Lionel Messi, selama pertandingan timnas negaranya melawan Aljazair di Piala Dunia 2026 memicu kontroversi dan berbagai spekulasi, sebelum laporan media mengungkap bahwa hal tersebut tidak terkait dengan pertandingan atau sepak bola, melainkan dengan keadaan keluarga pribadi yang sedang dialami kapten "El Tango" tersebut.

Messi memimpin timnas Argentina meraih awal yang sempurna dalam upaya mempertahankan gelar juara dunia mereka, setelah mencetak hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair pada pertandingan pertama babak penyisihan grup.

Meskipun penampilan gemilang sang bintang berusia 39 tahun itu, kamera menangkap momen ketika ia sangat terharu setelah mencetak gol pertamanya, di mana ia tampak emosional dan menangis di lapangan.

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Setelah pertandingan, Messi ditanya mengenai alasan di balik air matanya tersebut, dan ia menjawab: “Sejujurnya, hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan olahraga. Saya baru saja melewati beberapa hari yang sulit dan rumit.”

Laporan media Argentina kemudian mengungkapkan bahwa penyebabnya terkait dengan kondisi kesehatan ayahnya, Jorge Messi, yang memainkan peran sentral dalam karier putranya sejak awal hingga ia mencapai puncak sepak bola dunia.

Jurnalis olahraga Eduardo Feinman mengatakan melalui stasiun radio Argentina “Radio Mitre”, “Ini berkaitan dengan ayahnya. Kondisi kesehatannya sudah tidak baik sejak lama, tepatnya sejak beberapa bulan yang lalu.”

Ia menambahkan, “Selama minggu ini terjadi beberapa perkembangan yang menyebabkan sedikit penurunan dalam kondisi kesehatannya, dan Messi mengalami penderitaan batin ini seperti manusia pada umumnya.”

Jorge Messi dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam karier kapten timnas Argentina tersebut, karena ia telah menangani berbagai urusan yang berkaitan dengan karier profesionalnya selama bertahun-tahun, dan masih memainkan peran penting di balik layar.