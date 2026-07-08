Kejutan: Terlepas dari pernyataan saudaranya... Hossam Hassan terancam sanksi setelah memberikan isyarat yang samar

Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, kini terancam sanksi disiplin dari Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), terkait insiden yang terjadi dalam laga melawan Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026, yang mencakup perselisihan singkat dengan kapten “La Tango”, Lionel Messi, gerakan yang memicu kontroversi luas di pinggir lapangan.

Surat kabar Inggris “The Sun” melaporkan pada hari Rabu ini bahwa Hossam Hassan mungkin akan menjalani penyelidikan oleh “FIFA”, setelah ia melakukan gerakan menyilangkan kedua lengannya membentuk huruf (X) selama pertandingan, menyusul perselisihan verbal dengan Messi, yang berkata kepadanya, “Ada apa denganmu?”.

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Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa isyarat ini biasanya digunakan untuk melaporkan insiden rasisme, namun motif penggunaannya pada saat itu masih belum jelas, yang mungkin akan mendorong Komite Disiplin FIFA untuk meninjau kembali insiden tersebut sebelum mengambil keputusan apa pun.

Laporan “The Sun” ini bertentangan dengan pernyataan yang disampaikan kepada media oleh Ibrahim Hassan, manajer tim nasional Mesir, sekaligus saudara kandung sang pelatih.

Ibrahim Hassan mengatakan melalui saluran “MBC Mesir” pada awal hari ini, “Ada instruksi dari FIFA yang terpampang di ruang ganti, bahwa isyarat ini digunakan ketika Anda ingin menyatakan bahwa Anda diperlakukan tidak adil.”

Ia menambahkan, “Wasit tidak tahu bagaimana harus bersikap terhadap Hossam, apakah ia harus mematuhi instruksi FIFA—terutama karena isyarat tersebut diperbolehkan—atau justru menunjukkan rasa dendamnya dan mengusir Hossam.”

Perkembangan ini terjadi setelah gelombang kemarahan melanda rombongan timnas Mesir, pasca kekalahan dramatis dari Argentina dengan skor 3-2, dalam pertandingan yang diwarnai sejumlah keputusan wasit yang kontroversial.

Hossam Hassan sempat menyerang wasit dengan keras setelah pertandingan, menegaskan bahwa timnya mengalami “ketidakadilan yang jelas”, sebelum melontarkan pernyataan pedas yang berbunyi: “Jika mereka ingin Argentina dinobatkan sebagai juara Piala Dunia, mengapa mereka mengizinkan tim-tim lain untuk ikut serta?”

Dalam konteks yang sama, Federasi Sepak Bola Mesir (FFA) mengajukan protes resmi kepada FIFA, menuntut agar dilakukan penyelidikan terhadap keputusan-keputusan wasit yang terjadi dalam pertandingan tersebut, serta mendiskualifikasi wasit Prancis François Letexier beserta seluruh timnya dari memimpin sisa pertandingan turnamen.

Asosiasi Sepak Bola Mesir menegaskan bahwa sejumlah keputusan yang memengaruhi hasil pertandingan, terutama ketidakmauan untuk meninjau beberapa adegan melalui teknologi Video Assistant Referee (VAR), telah menimbulkan keraguan luas mengenai keadilan wasit. Mereka menilai bahwa kesalahan-kesalahan tersebut berdampak langsung pada hasil pertandingan dan memicu kemarahan di kalangan para pemain, staf pelatih, serta para pendukung.

Pertandingan tersebut diwarnai kontroversi besar setelah gol timnas Mesir dianulir dengan alasan adanya pelanggaran di awal serangan, sebelum timnas Argentina mencetak gol kemenangan di menit-menit akhir. Hal ini disertai tuntutan dari pihak Mesir agar diberikan dua tendangan penalti dalam serangan yang terjadi tepat sebelum gol tersebut, yang semakin memperparah krisis yang masih membayangi turnamen ini.