Seperti dilaporkan Sport Bild, situasi pelatih kepala Martin Demichelis sudah mulai "bergejolak" di Leipzig. Meski pihak klub Sachsen itu dari luar berupaya agar diskusi soal pelatih asal Argentina tersebut tidak sampai muncul, keadaan disebut bisa cepat berbalik jika setelah start Demichelis yang naik-turun tidak segera ada perbaikan.

Di Bundesliga 2026/27, sejauh ini tercatat dua kemenangan kandang meyakinkan atas Borussia Mönchengladbach (3-0) dan Hamburger SV (5-0), tetapi juga dua kekalahan tandang yang mengecewakan di markas Werder Bremen (1-3) dan Bayer Leverkusen (0-2). Selain itu, ada kemunduran telak pada laga pembuka Liga Champions, saat RB kalah 1-4 dari pendatang baru UCL, Como.

Memang, Demichelis baru mengambil alih tim peringkat ketiga musim lalu itu pada musim panas ini. Namun, jika dalam perjalanan musim gugur nanti mulai terlihat bahwa kualifikasi kembali ke Liga Champions bisa terancam, diskusi dini soal pelatih sangat mungkin terjadi, demikian menurut Sport Bild.

Bisakah Julian Nagelsmann kembali ke RB Leipzig?

Jika itu terjadi, rumor yang belakangan mulai mencuat soal kembalinya mantan pelatih tim nasional Jerman Julian Nagelsmann ke RB juga bisa mendapat bahan yang lebih konkret. Pria 39 tahun itu pernah melatih Leipzig pada 2019 hingga 2021, direktur DFB Rudi Völler belum lama ini mengatakan kepada Bild soal masa depan Nagelsmann, yang mundur setelah tersingkir lebih awal di Piala Dunia,: "Julian akan sedikit mengambil napas, menenangkan diri. Lalu dia akan segera kembali menangani tim papan atas, saya tidak punya keraguan soal itu."

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Nama Dino Toppmöller, yang pada 2020/21 menjadi asisten Nagelsmann di Red Bulls dan dipecat RC Lens pada pertengahan September setelah baru dua setengah bulan menjabat, juga sudah beredar dalam spekulasi. Namun saat ini, menurut Sport Bild, semua rumor soal Nagelsmann dan Toppmöller masih dibantah oleh RB.

Sejalan dengan itu, Marcel Schäfer, direktur olahraga Leipzig, secara terbuka memberi dukungan kepada Demichelis selama jeda internasional. "Sebuah tim yang baru dibentuk kembali membutuhkan waktu untuk menemukan ritme dan mengembangkan pola permainan. Itulah kenyataannya," katanya, meminta kesabaran untuk pelatih baru tersebut. Selain itu, Roger Schmidt, penerus pelatih tim nasional Jerman Jürgen Klopp sebagai Global Sports Director di Red Bull, juga disebut dengan tegas menyuarakan kepercayaan kepada Demichelis.

Siapa lawan-lawan RB Leipzig berikutnya?

Setelah jeda internasional yang tidak biasa panjang, pelatih 45 tahun itu dan timnya kini menatap jadwal padat yang penuh tugas rumit. Pertama, Leipzig wajib menang di kandang melawan Eintracht Frankfurt di Bundesliga (10 Oktober) dan PSV Eindhoven di Liga Champions (13 Oktober), lalu setelah itu menanti tugas tandang yang sangat berat di liga dan kompetisi elite Eropa masing-masing ke markas FC Bayern (17 Oktober) dan Real Madrid (21 Oktober).

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Oktober kemudian ditutup dengan laga melawan tim promosi yang tidak menyenangkan, SV Elversberg (24 Oktober) dan Schalke 04 (31 Oktober), sementara di antaranya menanti tugas wajib yang tidak nyaman di putaran kedua DFB-Pokal melawan tim papan atas divisi ketiga, Rot-Weiss Essen (27 Oktober). Setelah itu, Demichelis harus menghadapi evaluasi sementara pertama yang benar-benar bermakna.