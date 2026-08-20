Kejutan terbaru Real Madrid: Presiden Porto muncul di ibu kota Spanyol

Saat semua orang mengira bahwa Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, sedang memberikan sentuhan akhir pada susunan pemainnya untuk musim baru, muncul sebuah nama baru dengan kuat di meja Los Blancos, yaitu seorang gelandang muda asal Denmark yang menjadi salah satu talenta paling menonjol di Eropa.

Menurut yang diungkap surat kabar Spanyol "Sport", Real Madrid menunjukkan minat besar untuk merekrut Victor Froholdt (20 tahun), yang memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya bersama Porto senilai 85 juta euro, setelah hanya satu musim yang ia jalani di Liga Portugal.

Froholdt bergabung dengan Porto pada musim panas 2025 dari Kopenhagen dengan nilai 20 juta euro ditambah dua juta euro sebagai variabel, dan menandatangani kontrak hingga tahun 2030, sehingga nilai pasarnya melonjak dalam waktu kurang dari setahun menjadi 50 juta euro menurut situs Transfermarkt, sebagai pemain termahal di Liga Portugal saat ini.

Yang semakin mempertajam spekulasi adalah kemunculan tiba-tiba Andre Villas-Boas, presiden klub Porto, di ibu kota Madrid selama beberapa hari terakhir, dalam waktu yang bertepatan persis dengan dikaitkannya nama permatanya dengan Real Madrid. Meski tidak ada konfirmasi resmi mengenai adanya pertemuan langsung antara kedua belah pihak, kehadiran orang nomor satu di klub Portugal itu di Madrid tidak bisa dianggap sekadar kebetulan.

Minat Mourinho terhadap Froholdt berasal dari perkenalan lama, di mana pelatih asal Portugal itu pernah banyak memuji pemain Denmark tersebut selama masa kepelatihannya di Benfica, dan kata-katanya bahkan sampai ke media Denmark sendiri. Hari ini, dengan mengambil alih kendali Real Madrid, nama pemain itu kembali diusulkan dengan kuat sebagai permintaan khusus Mourinho.

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Kemilau Froholdt bukanlah kebetulan, karena ia menjadi tulang punggung utama dalam tim pelatih Francesco Farioli yang menjuarai Liga Portugal secara meyakinkan, di mana ia menjalani sebagian besar pertandingan musim ini dan mencetak 8 gol serta memberikan 7 assist di seluruh kompetisi, dan ia juga menjadi penentu di Liga Europa, sebelum memulai musim baru dengan gol kemenangan di final Piala Super Portugal melawan Tirsense pada 1 Agustus dengan penghargaan pemain terbaik dalam pertandingan.

Real Madrid sedang mempelajari situasinya saat ini, dan menganggap Froholdt sebagai pilihan favorit Mourinho, tetapi Porto sepenuhnya menyadari bahwa mereka memiliki permata yang tak ternilai harganya, dan tidak akan melepasnya kecuali dengan pembayaran sejumlah nilai yang mendekati klausul pelepasan sebesar 85 juta euro.