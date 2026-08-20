Kejutan terakhir Real Madrid? Presiden Porto muncul di ibu kota Spanyol

Ketika semua orang mengira bahwa Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, tengah menyempurnakan sentuhan akhir pada skuadnya untuk musim baru, sebuah nama baru muncul dengan kuat di meja Los Blancos, yaitu seorang gelandang Denmark muda yang dianggap sebagai salah satu bakat menonjol yang sedang naik daun di Eropa.

Menurut yang diungkap surat kabar Spanyol "Sport", Real Madrid menunjukkan minat besar untuk merekrut Victor Froholdt (20 tahun), yang memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya bersama Porto sebesar 85 juta euro, setelah hanya semusim yang ia habiskan di Liga Portugal.

Froholdt telah bergabung dengan Porto pada musim panas 2025 dari Copenhagen dengan nilai 20 juta euro ditambah dua juta euro sebagai variabel, dan menandatangani kontrak hingga tahun 2030. Nilai pasarnya pun meningkat dalam kurun waktu kurang dari setahun menjadi 50 juta euro menurut situs Transfermarkt, sebagai pemain termahal di Liga Portugal saat ini.

Yang semakin menajamkan spekulasi adalah kemunculan mendadak Andre Villas-Boas, presiden klub Porto, di ibu kota Madrid dalam beberapa hari terakhir, pada waktu yang bertepatan persis dengan dikaitkannya nama sang permata dengan Real Madrid. Meski tidak ada konfirmasi resmi mengenai adanya pertemuan langsung antara kedua belah pihak, keberadaan orang nomor satu di klub Portugal itu di Madrid tidak bisa dianggap sekadar kebetulan.

Minat Mourinho terhadap Froholdt berasal dari perkenalan lama, di mana pelatih Portugal itu pernah memuji sang pemain Denmark tersebut selama masa kepelatihannya di Benfica, dan kata-katanya sampai ke media Denmark sendiri. Kini, dengan mengambil alih kendali Real Madrid, nama pemain itu kembali diajukan dengan kuat sebagai permintaan khusus Mourinho.

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Kegemilangan Froholdt bukanlah hasil kebetulan, sebab ia menjadi pilar utama dalam tim asuhan pelatih Francesco Farioli yang meraih gelar Liga Portugal dengan sangat layak, di mana ia bermain di sebagian besar pertandingan musim itu dan mencetak 8 gol serta memberikan 7 assist di seluruh kompetisi. Ia juga tampil menentukan di Liga Europa, sebelum memulai musim baru dengan gol kemenangan di final Piala Super Portugal melawan Tirsense pada 1 Agustus disertai penghargaan pemain terbaik dalam pertandingan.

Real Madrid tengah mengkaji situasi saat ini, dan menganggap Froholdt sebagai pilihan favorit bagi Mourinho, namun Porto sadar betul bahwa mereka memiliki sebuah permata yang tak ternilai harganya, dan tidak akan melepasnya kecuali dengan membayar jumlah yang mendekati nilai klausul pelepasan sebesar 85 juta euro.