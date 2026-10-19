Konflik yang berkecamuk antara Javier Tebas dan Real Madrid bisa saja berakhir dengan pemberhentian presiden Liga Spanyol (La Liga) dari jabatannya, melalui keputusan dari Dewan Tinggi Olahraga.

Menurut laporan yang disiarkan stasiun "La Sexta" dan dikonfirmasi oleh surat kabar "Sport", Dewan Tinggi Olahraga tengah mempertimbangkan untuk mengambil langkah atas inisiatifnya sendiri terhadap Tebas, menyusul perbandingan yang ia buat antara pernyataan-pernyataan klub kerajaan tersebut dengan ucapan-ucapan Nazi.

Sebelumnya, Real Madrid melontarkan kritik pedas kepada presiden liga tersebut, dan dalam sejumlah pernyataan menuntut agar ia mengundurkan diri.

Di sisi lain, Tebas membalas secara langsung melalui akun-akunnya di media sosial, dengan tetap bertahan pada sikapnya dan membenarkan perbandingan yang ia buat sebagai sesuatu yang berpijak pada "mekanisme yang diajarkan di fakultas-fakultas ilmu komunikasi".

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa kasus ini saat ini berada di tangan departemen hukum Dewan Tinggi Olahraga, dan untuk melangkah lebih jauh dalam jalur ini, harus diajukan pengaduan resmi kepada Pengadilan Administratif Olahraga, yang pada gilirannya akan mengambil keputusan akhir mengenai masa depan Javier Tebas di puncak Liga Spanyol.

Kemarin, Minggu, dan selama pertandingan melawan Sevilla, Stadion "Santiago Bernabeu" menyaksikan gelombang protes terhadap Liga Spanyol dan klub Barcelona.

Para suporter meneriakkan slogan-slogan seperti: "Pergilah, Tebas", "Teruslah mendorong, Laporta", "Korupsi di federasi", dan "Negreira masih menjadi pihak yang menggerakkan benang-benangnya".

Teriakan-teriakan ini bersamaan dengan pengibaran spanduk besar di tribun yang disediakan bagi para pendukung paling bersemangat, yang bertuliskan: "Ini bukan sepak bola; ini adalah Tebas dan Negreira".

Perlu dicatat bahwa kelompok suporter ini berada di titik paling dekat dengan tribun khusus milik Florentino Perez, presiden Real Madrid.

Ada sebuah preseden yang bisa menempatkan Javier Tebas dalam posisi sulit, yaitu kasus Luis Rubiales; mantan presiden Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol itu dicopot dari jabatannya pada tahun 2023, menyusul perbuatannya mencium pemain Jenni Hermoso tanpa persetujuannya saat final Piala Dunia Wanita, selain gerakan-gerakan cabul yang ia lakukan ketika berada di tribun VIP stadion.

Kasus itu pada akhirnya berujung pada penjatuhan hukuman larangan selama tiga tahun terhadap Rubiales oleh Pengadilan Administratif Olahraga, dan inilah hukuman yang mungkin dihadapi Javier Tebas jika Dewan Tinggi Olahraga memutuskan untuk mengajukan pengaduan kepada Pengadilan Administratif Olahraga.











