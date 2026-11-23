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Pelatih Barcelona, Hansi Flick, memutuskan mencoret bintang muda Lamine Yamal dari skuad yang bertolak ke Azerbaijan untuk menghadapi Sabah. Sang pemain mengalami rasa tidak nyaman pada pergelangan kaki kanannya, sehingga ia mendapat waktu istirahat sebelum serangkaian laga berat yang menanti tim dalam beberapa waktu ke depan.

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Harian Spanyol "Sport" melaporkan bahwa keputusan tersebut diambil atas kesepakatan antara Flick dan sang pemain, mengingat padatnya menit bermain Yamal dalam beberapa waktu terakhir serta keinginan staf pelatih untuk memulihkan kebugaran fisiknya sepenuhnya sebelum laga-laga mendatang, yang mencakup pertandingan melawan Deportivo, Atletico Madrid, Celta Vigo, dan Manchester City.

Yamal absen dari lawatan ini bersama sejumlah pemain yang cedera, yakni Rodri, Xavi Espart, dan Christensen. Kondisi ini membuat Flick memanggil sejumlah pemain dari tim cadangan untuk menambal kekosongan dalam skuad untuk laga yang dinantikan tersebut.

Skuad tersebut memuat nama Alex Campos dan talenta asal Belgia, Biziwu, yang menjalani pemanggilan perdananya ke tim utama Barcelona setelah bergabung dengan klub Catalan itu pada musim panas lalu dari Club Brugge dengan nilai transfer 8,5 juta euro.

Di sisi lain, Hamza tidak masuk dalam skuad setelah tidak bisa dimainkan oleh Flick dan Juliano Belletti pada pekan ini akibat masalah fisik. Sementara itu, skuad tersebut menyertakan tiga penjaga gawang, yaitu Joan Garcia, Livakovic, dan Szczesny.

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Di lini belakang terdapat Kounde, Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo, Balde, dan Alex Campos, sedangkan di lini tengah ada Gavi, Frenkie de Jong, Pedri, Marc Bernal, Fermin, Brian Farinas, dan Dani Olmo.

Pertandingan berikutnya SAB Champions League 12.45 BAR Tonton

Adapun lini serang diisi oleh Adeyemi, Gordon, Raphinha, Gabriel Jesus, dan Biziwu.

Dalam perkembangan terkait, Presiden klub Joan Laporta turut berangkat bersama sejumlah anggota dewan direksi, di antaranya Maria Elena Fort, Joan Soler, Angel Riudalbas, Aureli Mas, dan Jaume Santiveri. Mereka dijadwalkan menghadiri acara bersama perkumpulan suporter Barcelona pada Rabu, sebelum menghadiri jamuan makan siang eksekutif menjelang laga melawan Sabah.