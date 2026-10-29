Mosab Al-Juwayr, bintang lini tengah Al-Qadsiah dan timnas Arab Saudi, menerima dorongan baru terkait masa depan internasionalnya, setelah sejumlah sumber khusus menegaskan kepada program "Al-Muntasaf" ketidakbenaran kabar yang beredar soal penjatuhan sanksi tambahan terhadapnya, seraya menegaskan bahwa pemain tersebut akan hadir secara normal dalam daftar skuad yang akan bertolak ke ibu kota Qatar, Doha, untuk menjalani pemusatan latihan persiapan mendatang bersama timnas senior.

Perkembangan ini muncul setelah kontroversi yang menyertai pencoretan Al-Juwayr dari daftar skuad timnas Arab Saudi yang berpartisipasi di Piala Teluk Arab "Khaleeji 27" pada September lalu, berdasarkan keputusan dari tim pelatih dan manajemen karena alasan kedisiplinan, sebelum sumber-sumber yang beredar baru-baru ini mengakhiri perdebatan soal kemungkinan ia menghadapi tindakan tambahan yang dapat menghambat kembalinya ke jajaran Al-Akhdhar.

Sebelumnya, Fahd Al-Mufarrij, direktur eksekutif timnas Arab Saudi, telah menjelaskan bahwa pencoretan Al-Juwayr terjadi karena pelanggaran disiplin yang berulang dan ketidakpatuhan terhadap peraturan internal pemusatan latihan, seraya menegaskan bahwa pemain tersebut telah menerima peringatan lisan sebelum mengulangi pelanggaran, yang akhirnya menuntut diambilnya keputusan terhadap dirinya, tanpa mengungkap detail rinci mengenai pelanggaran tersebut.

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Di sisi lain, Al-Juwayr mengakui tanggung jawabnya atas tindakan yang menyebabkan pencoretannya, dan menyampaikan permohonan maafnya kepada Menteri Olahraga, Presiden Federasi Sepak Bola Arab Saudi, tim pelatih dan manajemen, rekan-rekan setim, serta para suporter, seraya menegaskan penghormatannya terhadap keputusan tersebut dan tekadnya untuk mengambil pelajaran dari pengalaman ini serta berkomitmen pada hal-hal yang sesuai dengan tanggung jawab membela timnas nasional.

Tidak adanya pembicaraan soal sanksi tambahan memberi pemain tersebut peluang untuk membuka lembaran baru bersama timnas, terutama karena ia dianggap sebagai salah satu elemen yang diandalkan tim pelatih di lini tengah, berkat kemampuan teknis dan kecakapannya dalam mengkreasikan permainan. Meski demikian, kehadiran namanya dalam daftar yang dinantikan akan tetap bergantung pada pengumuman resmi mengenai pilihan tim pelatih untuk pemusatan latihan mendatang.

Gambaran yang lebih jelas diperkirakan akan terlihat seiring pengumuman daftar skuad timnas Arab Saudi, di saat Al-Juwayr berupaya mengembalikan posisinya dalam perhitungan Al-Akhdhar dan melewati dampak krisis Khaleeji 27, setelah ia menegaskan permohonan maaf dan penghormatannya terhadap keputusan disipliner, sehingga keikutsertaannya mendatang tetap bergantung pada pilihan teknis resmi.