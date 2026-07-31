Kejutan soal jadwal: Kapan Ronaldo kembali ke latihan Al Nassr?

Laporan media mengungkap jadwal kembalinya bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, ke sesi latihan tim, sebagai persiapan menghadapi kompetisi musim sepak bola baru 2026-2027.

Ronaldo sebelumnya absen dari pemusatan latihan Al Nassr di ibu kota Portugal, Lisbon, sejak dimulai pada 19 Juli lalu, setelah keikutsertaannya bersama timnas Portugal di ajang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Semua pihak memperkirakan sang bintang Portugal akan kembali ke sesi latihan Al Nassr setelah masa tenggang resmi, yang berlangsung selama 21 hari sejak tersingkirnya timnas negaranya dari Spanyol, di babak 16 besar Piala Dunia, pada 6 Juli lalu.

Namun, jurnalis Arab Saudi Rtiban Al Dossari mengungkap jadwal mengejutkan bagi kembalinya Ronaldo, di mana ia menegaskan bahwa Ronaldo baru akan bergabung dengan Al Nassr setelah rombongan tim kembali dari Lisbon ke ibu kota Arab Saudi, Riyadh.

Pemusatan latihan klub Arab Saudi itu di Lisbon berakhir pada 5 Agustus mendatang, yang berarti ia tidak akan kembali ke sesi latihan di Riyadh sebelum satu pekan setidaknya, di mana para pemain diperkirakan akan mendapatkan waktu istirahat singkat setelah kembali.

Berdasarkan hal itu, "Sang Don" baru akan mengikuti sesi latihan Al Nassr sekitar satu pekan sebelum dimulainya musim baru, lebih dari sebulan setelah berakhirnya keikutsertaannya bersama timnas Portugal di Piala Dunia.

Al Nassr akan memulai musim baru sekitar dua pekan dari sekarang, tepatnya pada 15 Agustus mendatang, ketika menghadapi Al Fateh di pekan pertama Liga Roshn.

Perlu diingat bahwa Abdulelah Al Amri kembali ke pemusatan latihan Al Nassr, kemarin lusa Rabu, sementara pemain Portugal lainnya Joao Felix dan pemain Senegal Sadio Mane akan kembali malam ini Jumat atau besok Sabtu paling lambat, sehingga skuad tim lengkap dengan seluruh pemainnya, kecuali Ronaldo.