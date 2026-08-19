Dari pernyataan resmi klub tradisional asal Sao Paulo itu terungkap bahwa kedua pihak meski sempat terjadi cekcok publik sebelumnya mampu mencapai kesepakatan untuk melanjutkan kerja sama.

Pemain ofensif berusia 32 tahun itu berbicara dengan lega di saluran milik klub, Corinthians TV, mengenai rampungnya kontrak baru tersebut: "Banyak perasaan melintas di pikiran dan tubuh saya. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang terlibat dalam proses perpanjangan ini."

Meski demikian, kelanjutan kerja sama hingga saat-saat terakhir sama sekali belum terlihat jelas. Bahkan pada pekan lalu, hubungan antara pemain tim nasional Belanda itu dan para petinggi klub tampak sudah benar-benar retak. Corinthians secara terbuka mengumumkan tidak ingin memperpanjang kontrak Depay, yang memicu reaksi emosional dari sang penyerang.

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Mengapa Memphis Depay dan Corinthians bertengkar?

Melalui platform X, pemain berpengalaman itu meluapkan kekesalannya dan menuduh para petinggi klub mengingkari janji. "Saya sangat kecewa bahwa Corinthians memutuskan untuk tidak menepati kesepakatan yang sudah ada terkait perpanjangan kontrak saya selama dua tahun lagi," tulis sang penyerang dalam pernyataannya.

Pada saat yang sama, pemain Belanda itu juga melontarkan ancaman tegas: "Dalam beberapa hari ke depan saya akan berbicara secara terbuka, tetapi yakinlah bahwa saya tidak akan membiarkan perilaku yang tidak dapat diterima ini tanpa konsekuensi."

Inti dari perseteruan sengit ini adalah masalah keuangan. Dari laporan media Brasil terungkap bahwa klub Amerika Selatan itu berutang kepada bintang mereka sekitar delapan juta dolar AS, belum termasuk klaim bunga.

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Memphis Depay di Corinthians: 20 gol dalam 79 pertandingan

Setelah negosiasi intensif, sengketa finansial itu akhirnya bisa diselesaikan, yang juga disambut lega oleh presiden klub Osmar Stabile. "Ini adalah negosiasi yang panjang, tetapi hasilnya sebaik mungkin untuk Corinthians dan Memphis. Saya berterima kasih kepada Memphis sepenuh hati atas semua upayanya untuk bertahan di klub. Kami sangat senang dengan perpanjangan kontrak ini dan siap untuk tahap berikutnya," ujar bos klub tersebut.

Mantan penyerang Barcelona dan Atletico Madrid itu pindah ke Brasil pada September 2024. Secara performa, pemain Belanda itu sejak saat itu mencatatkan 20 gol dalam 79 pertandingan kompetitif untuk klub tersebut. Dalam periode itu, Depay memenangi tiga trofi bersama Corinthians: Campeonato Paulista, Copa do Brasil 2025, serta Supercopa Rei 2026.

Setelah berdamai, pemain ofensif itu kini membidik kesuksesan berikutnya. "Tentu saja Corinthians adalah raksasa. Saya telah melihatnya, dan semua orang telah melihat, betapa besar klub ini. Betapa besar kita bersama. Saya sangat, sangat bahagia. Saya tidak sabar untuk kembali bekerja. Kami punya banyak target yang akan kami perjuangkan. Saya sangat bahagia," demikian ia merangkum perubahan situasi tersebut.