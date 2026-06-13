Kejutan... Seorang pakar wasit mengungkap kesalahan fatal dalam penerapan aturan baru Piala Dunia

Salah satu keputusan wasit dalam pertandingan antara Amerika Serikat dan Paraguay di Piala Dunia 2026 memicu kontroversi besar, setelah intervensi ruang video teknis mengubah keputusan wasit dengan cara yang dianggap oleh beberapa pakar melanggar protokol yang berlaku.

Dalam pertandingan tersebut, wasit asal Belanda, Danny Makkelie, memberikan kartu kuning kepada bek timnas AS, Tim Ream, setelah melakukan pelanggaran terhadap Miguel Almirón.

Setelah permainan dilanjutkan, wasit menerima sinyal dari ruang VAR, yang dipimpin oleh wasit Spanyol Carlos del Cerro Grande, untuk meninjau ulang adegan tersebut dengan alasan adanya "kesalahan dalam mengidentifikasi pemain", salah satu situasi di mana protokol mengizinkan intervensi VAR.

Namun, kejutan muncul setelah tinjauan ulang, karena keputusan tidak hanya membenarkan identitas pemain yang dihukum, tetapi pelanggaran tersebut dibatalkan sepenuhnya dan pelanggaran diberikan kepada tim AS, dengan pemain Paraguay dihukum karena dianggap berpura-pura untuk mendapatkan pelanggaran.

Perubahan ini menimbulkan kebingungan di kalangan sejumlah pengamat dan pakar wasit, yang berpendapat bahwa peninjauan kasus "kesalahan identifikasi" tidak memberikan wewenang kepada wasit video untuk mengubah keputusan teknis terkait sifat atau arah pelanggaran.

Mantan wasit internasional Eitoraldi González mengkritik insiden tersebut dengan keras, menegaskan bahwa peninjauan identitas yang salah harus terbatas pada penentuan pemain yang dihukum saja, bukan mengubah keputusan wasit secara keseluruhan.

González mengatakan melalui surat kabar Spanyol "AS", "Kasus kesalahan identifikasi hanya memungkinkan peninjauan identitas pemain yang melanggar, tetapi tidak memberikan hak untuk mengubah keputusan teknis itu sendiri. Dari mana mereka mendapatkan interpretasi ini?"

Dia menambahkan, "Sepertinya kita bahkan tidak lagi membutuhkan wasit. Alasan teknis yang mereka kemukakan adalah bahwa dalam kasus peringatan akibat kesalahan identifikasi, pertandingan dapat dihentikan dan kasus tersebut ditinjau ulang, dan mereka mengandalkan hal itu. Namun, itu adalah interpretasi yang sangat meluas terhadap aturan."

González mengakhiri pembicaraannya dengan menyebut insiden ini sebagai "salah satu kesalahan Piala Dunia", merujuk pada kontroversi besar yang dipicu oleh keputusan wasit selama pertandingan.

Insiden ini kembali memicu perdebatan yang biasa terjadi mengenai batas-batas intervensi teknologi video dalam pertandingan besar, di saat pihak penyelenggara berusaha memastikan akurasi dan konsistensi yang maksimal dalam keputusan wasit selama kompetisi Piala Dunia 2026.