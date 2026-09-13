Baru 35 menit laga Bundesliga antara Leipzig dan Hamburg berjalan ketika Ouedraogo tergeletak di lapangan setelah duel dengan pemain HSV Albert Grönbäk. Diagnosis memang masih belum ada, tetapi gambar-gambar yang terlihat berbicara jelas: gelandang 20 tahun itu langsung memegangi bahunya dan harus ditarik keluar bahkan sebelum jeda turun minum.

Tepat pada momen ini, talenta besar tersebut terancam kembali harus menepi. Kamis mendatang, nominasi skuad pertama Jürgen Klopp akan diumumkan. Pelatih tim nasional yang baru itu akan menghadapi rangkaian empat pertandingan dalam ajang Nations League, tetapi untuk laga-laga debutnya ia kemungkinan besar harus mencoret pemain Leipzig tersebut. Bagi sang youngster, ini menjadi kemunduran berikutnya dalam karier yang memang terus dibayangi nasib buruk.

Persiapan pramusim pemain kelahiran Mülheim itu sebelumnya juga jauh dari ideal. Sudah pada Agustus, ia harus menepi selama berminggu-minggu akibat cedera kapsul di bahu kanan.

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Assan Ouedraogo menjalani debut sebagai starter melawan HSV

Duel melawan HSV yang tak berdaya itu menjadi debut starter yang telah lama dinantikan sang pemain 20 tahun pada musim Bundesliga ini. Sebelumnya, Ouedraogo hanya sempat tampil pada pertengahan pekan di Liga Champions melawan Como 1907 (1:4) setelah masuk sebagai pemain pengganti.

Fakta bahwa start awal ini kini berakhir begitu mendadak terutama menimbulkan kekhawatiran di jajaran petinggi Leipzig. Pelatih kepala RB, Martin Demichelis, memberi sinyal setelah kemenangan telak atas klub asal kota pelabuhan itu bahwa sang youngster kemungkinan kembali mengalami masalah di bagian yang sama.

"Kelihatannya tidak bagus," katanya. "Dia sudah siap bermain. Kami menunggu sampai dia benar-benar sehat."

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Assan Ouedraogo: "Sudah lama tidak melihat gelandang nomor delapan sebagus ini"

Apresiasi secara olahraga terhadap mantan pemain Schalke itu tetap sangat tinggi di Sachsen. Demichelis menegaskan kualitas anak asuhnya: "Kami membutuhkannya. Dia adalah talenta luar biasa, untuk Jerman dan klub kami." Pelatih RB itu menekankan bahwa ia "sudah lama tidak melihat gelandang nomor delapan di posisi ini dengan talenta seperti itu".

Namun, catatan cedera sang gelandang kian menjadi masalah. Sejak pindah dari FC Schalke 04 ke RB Leipzig dua tahun lalu, Ouedraogo berulang kali kehilangan ritme karena cedera yang terus datang. Sejauh ini, sang youngster baru mencatatkan 27 pertandingan kompetitif dengan seragam RB. Catatannya berupa empat gol dan empat assist setidaknya menunjukkan potensinya.

Kariernya di tim DFB juga sejauh ini berjalan ambivalen. Di bawah pendahulu Klopp, Julian Nagelsmann, pemain Leipzig itu pada musim panas lalu masuk ke skuad Jerman untuk Piala Dunia sebagai tambahan belakangan setelah talenta Bayern Lennart Karl mengalami cedera dalam persiapan. Namun, ia tidak mendapat penampilan di turnamen tersebut di Amerika Utara. Hingga kini, Ouedraogo mengoleksi satu caps bersama tim nasional, dan dalam laga itu ia langsung mencetak gol.