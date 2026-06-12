Kejutan sebelum kick-off... Pemain Liverpool mengumumkan pensiun dari tim nasional

Tim nasional Jepang mendapat pukulan telak beberapa hari menjelang dimulainya perjalanan mereka di Piala Dunia 2026, setelah kapten "Samurai Biru" Wataru Endo secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari skuad yang akan berlaga di turnamen tersebut, sekaligus memutuskan untuk pensiun dari sepak bola internasional secara permanen.

Keputusan mengejutkan ini muncul hanya tiga hari sebelum pertandingan pembuka Jepang melawan Belanda, setelah gelandang Liverpool tersebut gagal pulih sepenuhnya dari cedera pergelangan kaki yang dialaminya saat timnya berhadapan dengan Sunderland di Liga Premier Inggris pada bulan Februari lalu.

Indo menjalani operasi setelah cedera tersebut, sebelum kembali ke bangku cadangan pada putaran terakhir musim ini melawan Brentford bulan lalu, namun upayanya untuk tampil di Piala Dunia tidak membuahkan hasil.

Pemain berusia 33 tahun itu hanya bermain di babak pertama dalam pertandingan persahabatan melawan Islandia pada 31 Mei lalu, sebelum meminta diganti setelah merasakan sedikit rasa sakit, yang memicu keraguan tentang kesiapannya secara fisik.

Pesan yang Mengharukan

Dalam pernyataan yang diposting melalui akun media sosial resminya, Endo menegaskan bahwa perjalanannya bersama tim nasional Jepang telah berakhir.

Kapten Jepang itu mengatakan, "Seperti yang telah diumumkan, saya akan keluar dari skuad tim nasional yang akan berpartisipasi di Piala Dunia. Sejak mengalami cedera, saya telah melakukan yang terbaik hingga saat ini, jadi saya tidak merasa menyesal."

Dia menambahkan, "Tentu saja saya sedih karena tidak bisa ikut serta di Piala Dunia, tetapi saya bangga dengan apa yang telah kita raih bersama sejak Piala Dunia Qatar, dan dengan peran yang saya mainkan sebagai kapten tim ini yang menjadikan mimpi memenangkan Piala Dunia sebagai tujuan realistis yang kita semua percayai."

Dia melanjutkan, "Tim nasional saat ini memiliki kelompok pemain yang luar biasa, dan saya yakin mereka mampu mengatasi semua kesulitan dan mencapai prestasi yang belum pernah dicapai oleh sepak bola Jepang sebelumnya."

Di akhir pesannya, Endo mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional, dengan mengatakan, "Dengan berakhirnya fase ini, saya pensiun dari tim nasional. Mulai sekarang, saya akan mendukung tim Jepang sebagai penggemar seperti para pendukung lainnya. Saya yakin bahwa suatu hari nanti Jepang akan menjuarai Piala Dunia."

Indo meninggalkan tim nasional Jepang setelah tampil dalam 73 pertandingan internasional sejak debutnya pada 2015, di mana ia mencetak 4 gol, serta menjabat sebagai kapten sejak akhir Piala Dunia 2022 di Qatar.

Penderitaan semakin bertambah

Staf pelatih timnas Jepang memutuskan memanggil penyerang Borussia Mönchengladbach, Shuto Machino, untuk menggantikan absennya kapten tim dalam skuad final Piala Dunia.

Penderitaan Jepang semakin bertambah menjelang dimulainya turnamen ini karena sejumlah bintang utamanya masih absen akibat cedera, terutama Kaoru Mitoma dan Takumi Minamino, yang telah dicoret dari daftar pemain yang akan berpartisipasi di Piala Dunia.

Timnas Jepang akan memulai perjalanan mereka di turnamen ini dengan menghadapi Belanda dalam pertandingan Grup F, sebelum bertemu Tunisia enam hari kemudian, dan menutup babak penyisihan grup dengan menghadapi Swedia pada 25 Juni.