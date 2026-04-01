Kejutan... Schneider Kembali ke Lapangan Setelah 7 Tahun Pensiun

Legenda sepak bola Belanda, Wesley Sneijder, kembali ke tempat yang selalu membuatnya bahagia. Mantan pemain Real Madrid, Inter Milan, dan Ajax ini pensiun pada tahun 2019, dan kini, setelah tujuh tahun, ia kembali ke lapangan.

Surat kabar "Marca" melaporkan bahwa pada usia 41 tahun, Sneijder kembali ke lapangan, dengan tujuan bergabung dengan klub OSM'75, sebuah tim dari divisi keempat Belanda yang dilatih oleh Rodney Sneijder, saudara dari mantan pemain Real Madrid tersebut.

Pemain yang memegang rekor penampilan terbanyak di tim nasional Belanda ini masih memicu antusiasme: tak ada yang ingin melewatkan kembalinya dia, di mana lebih dari 1.000 penonton memadati stadion untuk menyaksikan penampilannya kembali di lapangan.

Pertandingan melawan "Fox 07" berakhir dengan kemenangan tipis 1-0, dan Schneider baru masuk ke lapangan pada menit ke-70.

Wesley mengatakan kepada ESPN: "Saya tidak akan melakukannya di klub lain mana pun, saya di sini bersama keluarga saya."

Pertandingan tersebut menarik banyak media, namun Schneider tidak peduli dengan sorotan tersebut, ia berkata: "Dengan atau tanpa kalian, saya menikmati pertandingan ini sama saja."

(Baca juga)... Setelah menghina Islam... Mantan bintang Valencia menghasut Yamal untuk memboikot timnas Spanyol

Pertandingan ini tidak luput dari kontroversi, di mana tim tamu sedang mempertimbangkan untuk mengajukan keluhan terkait kemungkinan adanya pemain yang tidak memenuhi syarat, dengan alasan telah dilakukan empat pergantian pemain. Namun, klub baru Schneider menegaskan bahwa seluruh insiden tersebut hanyalah kesalahpahaman, karena salah satu pergantian dilakukan setelah seorang pemain menerima pukulan keras di kepala, yang merupakan pengecualian yang diizinkan oleh aturan.

Klub tersebut mengungkapkan kebahagiaannya atas bergabungnya Wesley ke dalam skuadnya, dan menjelaskan bahwa kehadiran Schneider di dalam skuadnya merupakan kehormatan besar baginya.

Alexander de Mol, anggota dewan direksi, mengatakan: "Dia pantas memenangkan Ballon d'Or pada tahun 2010, tetapi penghargaan itu dirampas darinya."

Ada juga momen lucu dari bangku cadangan. Pelatihnya bercanda kepada pemain tersebut mengenai keterbatasan waktunya: "Jika dia ingin menjadi pemain inti, dia harus menunda sementara pekerjaannya di televisi, lalu berlatih bersama tim setidaknya sekali; itulah syaratnya."