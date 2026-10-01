Kejutan: Ronaldo terancam hukuman berat dari Federasi Portugal

Dampak dari kepergian Cristiano Ronaldo dari kamp latihan timnas Portugal mungkin tidak hanya sebatas kemungkinan tidak kembalinya ia ke skuad, karena bintang Portugal itu menghadapi risiko dikenai sanksi disipliner sesuai dengan regulasi Federasi Sepak Bola Portugal.

Ronaldo meninggalkan kamp latihan timnas setelah konferensi pers Jorge Jesus, yang dalam kesempatan itu sang pelatih menegaskan otoritas penuhnya dalam menentukan susunan pemain dan mengambil keputusan teknis.

Usai pernyataan sang pelatih, Ronaldo meninggalkan kota Kopenhagen menuju Madrid dengan pesawat pribadinya, sebuah keputusan yang bisa menimbulkan konsekuensi disipliner, sebagaimana dilaporkan oleh surat kabar Spanyol "Marca" mengutip media Portugal "Ojogo".

Larangan bisa mencapai 6 bulan

Menurut regulasi disipliner Federasi Sepak Bola Portugal, Ronaldo bisa dikenai larangan bermain untuk jangka waktu antara satu bulan hingga enam bulan, ditambah denda, apabila kepergiannya dari kamp latihan dianggap tidak beralasan.

Regulasi tersebut menyatakan bahwa "setiap pemain, setelah dipanggil secara sah, yang pergi tanpa alasan atau tidak menghadiri latihan, pertandingan, atau kegiatan apa pun dari timnas, atau yang terkait dengan representasi olahraga Federasi Sepak Bola Portugal atau Portugal, akan dihukum dengan larangan bermain untuk jangka waktu antara satu bulan hingga enam bulan, dan sebagai tambahan, apabila pemain tersebut berstatus profesional, dikenai denda antara 5 dan 10 unit akun".

Berdasarkan nilai unit akun yang ditetapkan sebesar 102 euro, denda yang mungkin dijatuhkan berkisar antara sekitar 500 dan 1.000 euro.

Federasi Portugal dan Ronaldo: dua pernyataan tanpa penjelasan

Federasi Sepak Bola Portugal telah memastikan, pada Rabu malam, kepergian Ronaldo dari kamp latihan timnas, tetapi tidak mengungkapkan alasan-alasan yang mendorongnya mengambil keputusan tersebut.

Federasi menjelaskan bahwa persiapan timnas untuk dua pertandingan menghadapi Denmark dan Norwegia akan terus berlangsung sesuai program yang telah ditetapkan, dengan keikutsertaan 24 pemain lainnya dalam daftar.

Federasi menyatakan dalam keterangannya: "Seluruh delegasi tetap memusatkan fokus penuh pada komitmen mendatang timnas serta pencapaian target yang telah ditetapkan".

Di sisi lain, Ronaldo berbicara melalui akun-akunnya di media sosial, menegaskan bahwa ia akan mengungkap pada waktu yang tepat alasan-alasan sebenarnya yang mendorongnya meninggalkan kamp latihan.

Kapten timnas Portugal itu menulis: "Setelah konferensi pers pelatih timnas, dan setelah pembicaraan dengan presiden Federasi Sepak Bola Portugal, saya memutuskan untuk meninggalkan kamp latihan timnas. Pada waktu yang tepat, saya akan menyampaikan kepada seluruh rakyat Portugal kebenaran mengenai alasan-alasan yang mendorong saya meninggalkan timnas yang selalu saya dedikasikan diri saya untuknya".

Ia menambahkan: "Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mendoakan keberuntungan bagi Portugal dan bagi semua rekan setim saya, tanpa terkecuali".