Kejutan: Ronaldo Sempat Berpikir untuk Pensiun dari Timnas Usai Piala Dunia, Jesus Membujuknya Melanjutkan Perjalanan!

Jurnalis Portugal Nuno Luz mengungkap detail baru dalam krisis yang menimpa kapten timnas negaranya, Cristiano Ronaldo, dengan pelatih kepala Jorge Jesus, seraya menjelaskan rincian pertemuan darurat yang digelar untuk mencoba menyelesaikan perselisihan tersebut.

Krisis bermula ketika Ronaldo duduk di bangku cadangan Portugal sepanjang laga melawan Norwegia yang lalu, dalam UEFA Nations League yang berakhir dengan kemenangan timnas Portugal (2-1), hal yang memicu kekecewaan sang kapten Al Nassr Arab Saudi tersebut.

Cristiano Ronaldo menolak mengikuti latihan setelah laga melawan Norwegia, namun ia menggelar pertemuan dengan Jesus, dan tampaknya situasi mereda di antara keduanya, sebelum Jesus muncul dalam konferensi pers menjelang laga melawan Denmark untuk menegaskan bahwa tidak ada pemain yang akan mengubah pemikirannya, dan tidak pula orang lain mana pun dalam dunia sepak bola, hal yang mendorong Sang Don untuk meninggalkan pemusatan latihan Portugal dan menuju Madrid.

Nuno Luz mengatakan dalam program "La Tribu" di radio Marca: "Akhir perjalanan Cristiano bersama Portugal tidak boleh seperti ini. Apa yang terjadi tidaklah baik. Ini meninggalkan kesan buruk."

Luz mengungkap, sebagaimana dikutip surat kabar "Marca", bahwa ia telah berbicara dengan Presiden Federasi Sepak Bola Portugal Pedro Proença dan berkata: "Ia sangat marah atas hal ini. Dan urusan ini tidak boleh berakhir seperti ini, karena Cristiano memiliki sejarah. Ia adalah bagian dari sejarah kami."

Nuno Luz juga menunjukkan bahwa Cristiano sedang memikirkan untuk mengakhiri perjalanannya bersama timnas Portugal usai Piala Dunia 2026, dengan mengatakan: "Setelah Piala Dunia, gagasan untuk tidak kembali ke timnas nasional terlintas dalam benak Cristiano; sebab ia menganggap bahwa itulah akhir dari perjalanan."

Ia menambahkan: "Jorge Jesus berusaha meyakinkannya untuk bertahan; sebab sang pelatih menghubunginya di rumahnya setiap hari selama musim panas, menegaskan kepadanya bahwa ia adalah orang yang dipercaya untuk memimpin proyek ini. Bahkan, urusan ini sampai pada tahap digelarnya pertemuan dengan sang pemain, di mana Jesus dan Presiden Federasi Portugal mengunjunginya di rumahnya di kota 'Cascais' untuk minum kopi."

Ia melanjutkan: "Dan akhirnya, mereka mencapai kesepakatan: 'Urusan sudah selesai; ia ingin bermain pada laga pertama melawan Wales, dan laga terakhir melawan Norwegia di kandang sendiri pada hari Minggu.'"

Krisis muncul pada hari laga melawan Norwegia; menurut Nuno, "Jesus menghubungi Cristiano pada pagi hari" untuk memberitahunya adanya perubahan rencana, dengan mengatakan: "Aku telah mengubah pikiranku; kau bisa menjadi elemen penting, dan aku akan menurunkanmu bermain selama 30 menit." Dan di sinilah letak kesalahannya.

Nuno berpendapat bahwa janji itu semestinya tidak diucapkan sejak awal, ia berkata: "Tidak ada pelatih mana pun di dunia yang bisa menjanjikan seorang pemain tampil selama 30 menit jika ia tidak memasukkannya ke dalam susunan pemain inti", dan selanjutnya, jalannya pertandingan membuat rencana berubah; karena "pertandingan itu tidak cocok untuk Cristiano, melainkan situasi menuntut untuk mempertahankan keunggulan dengan skor 2-1."

Kemarahan Cristiano membuat situasi mencapai tahap yang menuntut digelarnya pertemuan antara pihak-pihak terkait; Nuno menjelaskan bahwa Presiden Federasi terpaksa melakukan perjalanan secara mendesak, dan ketiganya kemudian bertemu.

Ketiganya, menurut jurnalis Portugal tersebut, berkata: "Mari kita bergabung dengan timnas nasional, karena timnas nasional adalah hal yang paling penting dan kita akan melakukan segala sesuatunya dengan benar."

Ia menambahkan: "Jesus mengakui kesalahannya; di mana ia semestinya tidak menyatakan bahwa Cristiano akan bermain selama 30 menit. Dari sisinya, Cristiano juga menerima kenyataan akan kebutuhannya untuk berada bersama rekan-rekannya, dan keduanya bersama-sama mencapai saling pengertian."

Meski demikian, perselisihan kembali muncul di kemudian waktu; Nuno menjelaskan bahwa Cristiano mengharapkan sang pelatih mengeluarkan suatu pernyataan selama konferensi pers—hal yang pada akhirnya tidak terjadi—dengan mengatakan: "Cristiano menyimak konferensi pers sementara ia sudah berada di lapangan, namun Jesus tidak mengatakan apa pun mengenai hal itu."

Bagi Nuno Luz, kisah Cristiano dengan Portugal tidak semestinya berakhir dengan cara seperti ini; ia menegaskan dengan mengatakan: "Akhir itu harus berbeda, karena ia layak mendapatkan penghormatan dan sebuah laga perpisahan."

Kini yang tersisa adalah menyimak penuturan Cristiano sendiri; Nuno meyakini bahwa ia tidak akan berbicara dengan segera, dengan mengatakan: "Aku tidak berpikir bahwa inilah waktu yang tepat untuk berbicara. Aku rasa ia akan berbicara begitu rangkaian laga timnas nasional ini usai. Ia harus berbicara, dan ia telah menyatakan bahwa ia akan memaparkan sudut pandangnya mengenai masalah ini."



