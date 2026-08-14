Kejutan: Ronaldo rayakan pernikahannya dengan Georgina tanpa kehadiran sang ibu

Bintang asal Portugal Cristiano Ronaldo merayakan pernikahannya dengan Georgina Rodriguez dalam sebuah upacara sipil yang sangat privat, digelar di dalam istana mewah baru mereka di dekat Lisbon, dengan kehadiran hanya 4 saksi dan anak-anak mereka, sementara ibu dan saudara-saudara kandung kapten Al-Nassr Arab Saudi itu tidak hadir.

Upacara pernikahan digelar pukul 13.30 siang pada hari Selasa 11 Agustus, di dalam rumah Ronaldo yang bernilai sekitar 30 juta pound sterling, di kawasan mewah Quinta da Marinha di kota Cascais, Portugal.

Yang menangani pencatatan pernikahan adalah pegawai Maria Manuel Ferreira de Campos Folhadela de Oliveira, yang datang dari kota Porto di utara Portugal ke Cascais untuk menyelesaikan prosedur resmi.

Hanya 4 saksi di pesta pernikahan Ronaldo dan Georgina

Menurut surat kabar Inggris "The Sun", upacara pernikahan hanya disaksikan 4 orang, yaitu saudari Georgina, Ivana, dan sahabat dekat Ronaldo selama bertahun-tahun Miguel Paixao, di samping pasangan asal Spanyol Jose Rodriguez Sangil dan istrinya Monica Gonzalez Martinez.

Menurut yang diberitakan pers Portugal, Jose Rodriguez Sangil bekerja di bidang perhiasan.

Sebaliknya, ibu Ronaldo, Dolores Aveiro, dan ketiga saudara kandungnya, Hugo, Elma, dan Katia, tidak hadir dalam upacara tersebut, sehingga daftar hadir dari keluarga bintang Portugal itu hanya terbatas pada anak-anaknya: Cristiano Jr, si kembar Eva Maria dan Mateo, Alana, dan Bella.

Meski tidak hadir dalam upacara pernikahan, Dolores tetap menyatakan dukungannya atas pernikahan putranya, setelah ia memberikan simbol hati pada unggahannya melalui "Instagram" usai Ronaldo mengumumkan telah menyelesaikan pernikahan.

Menikah setelah 10 tahun

Pernikahan ini terjadi setelah sekitar satu dekade hubungan antara Ronaldo dan Georgina, dan tepat satu tahun setelah hari ketika keduanya mengumumkan pertunangan mereka melalui media sosial.

Perwakilan Ronaldo sebelumnya telah menegaskan bahwa sang pemain dan Georgina menikah pada hari 11 Agustus dalam upacara keluarga, setelah pasangan itu mengunggah foto-foto melalui akun mereka sambil mengenakan cincin pernikahan.

Pengumuman resmi ini datang beberapa hari setelah spekulasi yang menyebutkan bahwa upacara pernikahan akan digelar di Katedral Funchal di pulau Madeira, tempat kelahiran Ronaldo, namun laporan-laporan tersebut ternyata tidak benar.

Dokumen pernikahan membongkar sebuah rahasia

Setelah adanya kerahasiaan seputar detail pesta dan lokasi penyelenggaraannya, surat kabar Portugal "Jornal de Noticias" menerbitkan salinan dokumen pernikahan, yang mengungkap bahwa upacara digelar di dalam istana Ronaldo yang baru dibangun di kawasan mewah Quinta da Marinha.

Dokumen tersebut juga menegaskan bahwa Ronaldo dan Georgina memilih untuk memisahkan harta mereka, melalui perjanjian pranikah yang mereka tandatangani pada hari 10 Agustus, yaitu hanya satu hari sebelum upacara pernikahan, di hadapan seorang notaris di Lisbon.

Kedua nama tidak berubah setelah pernikahan

Dokumen pernikahan mencakup nama lengkap Ronaldo yang berusia 41 tahun, tempat lahirnya, dan data kedua orang tuanya, termasuk mendiang ayahnya Jose Dinis.

Dokumen tersebut juga mencakup data Georgina yang berusia 32 tahun, lahir di ibu kota Argentina Buenos Aires, dengan nama lengkapnya Georgina Louisa Rodriguez Hernandez.

Yang menarik, pasangan itu akan mempertahankan namanya sebagaimana adanya setelah pernikahan, tanpa Georgina mengambil nama keluarga Ronaldo, sebuah langkah yang berbeda dari kebiasaan umum di Inggris yang menurutnya para wanita cenderung menyandang nama keluarga suami setelah menikah.

Akta pernikahan tercatat dengan nomor 1493 untuk tahun ini, yang tampaknya dimasukkan ke kantor catatan sipil kota Porto, meskipun upacara pernikahan itu sendiri digelar di Cascais.

Kembali ke Arab Saudi

Setelah menyelesaikan upacara pernikahan di Portugal, Ronaldo dan Georgina kembali ke Arab Saudi, di mana bintang Portugal itu melanjutkan kariernya bersama Al-Nassr, tempat ia bermain sejak kepindahannya ke Liga Arab Saudi.