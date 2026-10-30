Kejutan: Ronaldo Dicoret dari Laga Al Nassr Kontra Pakhtakor

Al-Nassr bersiap menjalani ujian baru di level Asia di luar kandang, di tengah sejumlah keputusan teknis mencolok yang diambil staf kepelatihan sebelum bertolak ke Uzbekistan, dalam langkah yang mencerminkan perhitungan pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, untuk mengelola tekanan pertandingan pada fase mendatang.

Al-Nassr tengah menjalani periode kuat dari sisi hasil, setelah meraih kemenangan dalam sembilan laga pertamanya di Liga Roshn Saudi untuk Profesional, sebelum bermain imbang melawan Al-Ettifaq, lalu kembali ke jalur kemenangan atas NEOM dan Al-Khaleej, hingga mengoleksi 28 poin dan menempati peringkat kedua, sama dalam perolehan poin dengan Al-Qadsiah yang memimpin klasemen.

Di level elite Asia, Al-Alami berhasil memulihkan keseimbangannya dengan kemenangan atas Nasaf Uzbekistan pada pekan kedua dengan skor 3-1, setelah kalah dari Al-Ain Uni Emirat Arab pada pekan pertama dengan skor telak tanpa balas, sementara pertandingannya melawan Al-Wasl Uni Emirat Arab pada pekan ketiga ditunda, sesuai dengan yang diumumkan Konfederasi Sepak Bola Asia.

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Pertandingan berikutnya PAT AFC Champions League Elite 08.45 ALN

Postecoglou memutuskan mencoret sejumlah bintang paling menonjol dari skuad Al-Nassr yang bertolak ke Uzbekistan, sebagai persiapan menghadapi Pakhtakor, dalam ajang Liga Champions Asia Elite, yang dipimpin oleh bintang asal Portugal Cristiano Ronaldo, di samping dua pemain asal Prancis Mohamed Simakan dan Kingsley Coman, sesuai dengan yang diberitakan surat kabar "Al-Riyadiah" Saudi.

Keputusan mengistirahatkan Ronaldo dan rekan-rekannya datang dalam kerangka upaya staf kepelatihan untuk menghindarkan para pemain inti dari kelelahan lebih lanjut, terutama dengan padatnya pertandingan dan beragamnya kompetisi yang dijalani tim, di mana Postecoglou berupaya menjaga kesiapan fisik para bintangnya untuk laga-laga penting mendatang.

Sebaliknya, skuad ini diperkuat oleh bergabungnya Abdulrahman Sufyani, sehingga pemain tersebut mendapat kesempatan mendampingi tim dalam perjalanan Asia-nya, sementara trio paling menonjol absen dari pertandingan, sesuai dengan yang diungkap surat kabar "Al-Riyadiah" terkait pilihan sang pelatih sebelum bertolak ke Uzbekistan.

Al-Nassr berharap kebijakan rotasi pemain dan mengistirahatkan para bintang berdampak positif pada perjalanannya di Liga Champions Asia Elite, terutama karena tim bercita-cita melanjutkan persaingan memperebutkan gelar Asia, seiring dengan upayanya mempertahankan posisinya di puncak Liga Roshn pada pekan-pekan mendatang.