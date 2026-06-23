Kejutan... Ronaldo bukanlah pemain terbaik dalam pertandingan Portugal melawan Uzbekistan!

Kejutan baru terjadi di Piala Dunia 2026, dengan Cristiano Ronaldo, kapten tim nasional Portugal, sebagai tokoh utamanya, setelah kemenangan telak atas Uzbekistan.

Ronaldo memimpin timnas Portugal meraih kemenangan 5-0 atas Uzbekistan dalam pertandingan yang berlangsung hari Selasa di Stadion Houston, pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Setelah kemenangan telak tersebut, Ronaldo dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), namun hal ini tidak sejalan dengan penilaian jaringan statistik “Sofascore”.

Menurut jaringan tersebut, “El Don” tidak mendapatkan penilaian tertinggi dalam pertandingan tersebut, bahkan bukan yang kedua, melainkan berada di peringkat ketiga, meskipun ia mencetak dua gol.

Ronaldo mendapat penilaian (8,5), tertinggal di belakang Nuno Mendes yang meraih penilaian tertinggi (8,9), dan Bruno Fernandes (8,7).

Ronaldo melepaskan 7 tembakan selama pertandingan, di antaranya 5 tembakan mengarah ke tiang gawang dan mistar, angka tertinggi yang dicatat oleh pemain mana pun dalam satu pertandingan di edisi Piala Dunia kali ini, sejajar dengan pemain Ekuador Enner Valencia dan pemain Kanada Jonathan David.

Di sisi lain, “Roket Madeira” ini juga mencatatkan beberapa statistik negatif, di mana ia membuang 3 peluang berbahaya dan dua kali terjebak offside; hal inilah yang mungkin mengurangi penilaiannya di mata situs tersebut.