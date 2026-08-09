Jauh dari segala krisis yang berkaitan dengan kasus Rodri, Jose Mourinho bekerja dalam harmoni penuh dengan manajemen Real Madrid. Pelatih asal Portugal itu merasa sangat yakin dengan kemampuan klub untuk membangun tim yang kuat dan kompetitif selama bursa transfer musim panas saat ini.

Jose Mourinho adalah pria yang bahagia saat ini, dan kebahagiaannya berasal dari kenyataan bahwa ia mengenakan lambang Real Madrid di dadanya sepanjang waktu. Ia bekerja di tempat yang ia inginkan, dengan syarat-syarat yang ia sukai, dan bersama para pemain yang ia pilih.

Sejak Florentino Perez, pada akhir April lalu, mengambil keputusan bahwa kembalinya pelatih Portugal tersebut merupakan pilihan terbaik bagi Real Madrid, tercipta suasana harmoni dan saling pengertian yang penuh antara Mourinho dan manajemen klub.

Harmoni ini berlanjut hingga pekan lalu, yang menyaksikan sebuah krisis misterius yang muncul seputar kasus Rodri, meski gambaran di dalam klub sama sekali berbeda dengan apa yang beredar di luar tembok klub, sebagaimana diberitakan surat kabar Spanyol "AS".

Sejak pertemuan yang digelar di Hotel Santo Mauro di ibu kota Spanyol, Madrid, dengan kehadiran Jose Angel Sanchez, Juni Calafat, dan Jose Mourinho, dialog di antara ketiga pihak tersebut tetap jelas, terbuka, dan menyeluruh.

Tentu saja, Mourinho meminta untuk merekrut sejumlah pemain, sekaligus memberi tahu para pemain lain secara langsung dan personal bahwa ia tidak mengandalkan mereka dalam proyeknya mendatang. Namun, semua keputusan ini datang dalam kerangka kesepakatan bersama dengan manajemen klub, dan tidak menyaksikan satu pun momen ketegangan yang nyata antara pelatih dan para pejabat.

Selama pertemuan-pertemuan itu, sejumlah topik yang berkaitan dengan masa depan tim dibahas, di antaranya kemungkinan merekrut Denzel Dumfries, pembicaraan mengenai Bernardo Silva serta beragam kemampuannya dan kemungkinan menempatkannya di lebih dari satu posisi, di samping pembahasan mengenai kemungkinan memperkuat jantung pertahanan dan lini tengah, serta kebutuhan untuk menambah lebih banyak kecepatan dan kekuatan di lini serang.

Mourinho tidak memaksakan syarat kepada manajemen Real Madrid, melainkan menyampaikan kepada mereka kebutuhan tim sejak hari pertama, dan membahas bersama mereka posisi-posisi yang menurutnya perlu diperkuat, serta nama-nama yang bisa memberikan tambahan yang dibutuhkan tim. Selama pembahasan tersebut, muncul nama Rodri, karena pada akhirnya semua pihak sepakat, terutama setelah level yang ditampilkan pemain tersebut selama Piala Dunia, bahwa ia bisa menjadi tambahan penting dan berharga bagi skuad Real Madrid.

Real Madrid pun benar-benar mengajukan tawaran untuk merekrut gelandang tersebut, tetapi Rodri memilih tawaran lain, yaitu tawaran Barcelona dalam kasus ini. Klub Kerajaan itu tidak mampu mencapai kesepakatan dengan pemain tersebut, dan yang lebih penting, mereka bahkan tidak pernah memasuki negosiasi dengan Manchester City terkait kesepakatan ini.

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Dewan direksi Real Madrid sepenuhnya mengetahui situasi ini dan menyetujuinya, sebagaimana Mourinho pun menerimanya tanpa keberatan. Hal ini menegaskan bahwa pelatih Portugal itu tidak berada di balik krisis awal yang coba dipicu oleh sebagian pihak, dan tidak menyebabkan ketegangan apa pun di dalam klub akibat gagalnya kesepakatan Rodri.

Mourinho menyadari betul bahwa masih tersisa tiga pekan hingga akhir bursa transfer musim panas, dan bahwa seluruh pejabat di Valdebebas bekerja dengan segenap tenaga demi membangun tim yang kuat dan mampu bersaing di semua lini. Pekerjaan di dalam Real Madrid berlangsung melalui saluran komunikasi yang terbuka di antara semua pihak, dengan adanya koordinasi yang berkelanjutan antara pelatih dan manajemen terkait kebutuhan tim dan masa depannya.

Tentu saja, Mourinho berharap melihat Rodri mengenakan seragam Real Madrid, dan tidak diragukan bahwa pemain tersebut akan menjadi tambahan penting bagi tim. Namun, gagalnya kesepakatan itu tidak berubah menjadi masalah besar di dalam klub, dan tidak layak menerima semua kemarahan atau keributan yang ditimbulkan seputarnya.

Buktinya adalah Mourinho sendiri, sejak pertemuan di Hotel Santo Mauro, mengusulkan perlunya merekrut Bernardo Silva, seraya menegaskan kemampuannya untuk mengisi posisi pengatur serangan, di samping peran-peran lain yang bisa ia jalankan di lini tengah dan lini serang.

Dan setelah dua bulan berlalu sejak pertemuan itu, Bernardo Silva kini benar-benar bisa menjalankan peran ini dan membuktikan kebenaran visi Mourinho, hal yang memberikan pelatih Portugal itu sebuah opsi tambahan yang penting dalam menyusun rencana taktisnya untuk musim baru.

Apakah pintu telah tertutup bagi Rodri?

Pertanyaannya kini: apakah gagalnya kesepakatan berarti pintu telah tertutup selamanya bagi Rodri? Jawabannya adalah tidak.

Pintu tidak akan tertutup sepenuhnya hingga tenggat akhir penutupan bursa transfer musim panas, tetapi ini pada saat yang sama tidak berarti bahwa Real Madrid akan mengerahkan segala yang mereka miliki untuk merekrut seorang gelandang baru selama periode yang tersisa.

Alasan utamanya adalah bahwa Mourinho dan manajemen Real Madrid tidak meyakini bahwa bursa transfer saat ini menyediakan seorang pemain yang memiliki kualitas yang sama dengan yang mereka cari.

Oleh karena itu, klub melanjutkan proses pencarian dan kajian, tetapi dengan tenang dan penuh keyakinan, tanpa tergesa-gesa dalam mengambil keputusan yang mungkin tidak cocok untuk proyek olahraga yang baru.

Real Madrid saat ini memiliki sejumlah opsi yang mampu memberikan tim keseimbangan yang dibutuhkan di lini tengah, dan yang terdepan di antaranya adalah Bernardo Silva, Arda Guler, dan Aurelien Tchouameni, di samping menunggu gambaran yang lebih jelas terkait Eduardo Camavinga.

Tim pelatih dan manajemen menilai bahwa kelompok ini bisa membentuk lini tengah yang kuat dan beragam, terutama dengan kemampuan sebagian pemain untuk mengisi lebih dari satu posisi dan mengubah peran mereka sesuai dengan karakter pertandingan.

Mourinho memberlakukan aturannya di Real Madrid

Persoalannya tidak hanya terkait dengan kesepakatan-kesepakatan baru, karena Mourinho sudah benar-benar mulai mengukuhkan gayanya sendiri di dalam Real Madrid, dan memberlakukan aturan-aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari di lapangan latihan, hal yang diungkap oleh laporan-laporan media selama beberapa hari terakhir.

Keteraturan, kedisiplinan, dan kendali penuh adalah ciri-ciri paling menonjol dari gaya Mourinho di dalam tim. Ia merasakan kebahagiaan yang besar terhadap apa yang ia anggap sebagai kembali ke rumahnya, setelah bertahun-tahun lamanya menjauh dari klub.

Pelatih Portugal itu berurusan dengan para pemainnya secara sangat jelas, karena ia tidak menyisakan ruang bagi ketidakjelasan mengenai peran atau masa depan mereka di dalam tim.

Para pemain menghargai kejelasan ini, bahkan mereka yang tahu bahwa Mourinho tidak akan mengandalkan mereka setelah bursa transfer ditutup, hal yang mungkin akan mengarah pada beberapa perubahan dalam skuad tim saat ini selama pekan-pekan mendatang.

Meski demikian, keputusan-keputusan ini dilakukan melalui dialog langsung, dan tanpa memicu krisis atau kemarahan di dalam ruang ganti.

Mourinho tahu bahwa tahap mendatang akan lebih sulit, dan bahwa ujian yang sesungguhnya akan dimulai bersamaan dengan bergulirnya kompetisi resmi dan meningkatnya besaran tekanan. Namun, pelatih Portugal itu dan manajemen Real Madrid tampak sepenuhnya sepakat mengenai cara yang mereka inginkan untuk membangun tim.

Pada saat kasus Rodri memicu banyak perdebatan di luar tembok klub, gambaran di dalam Real Madrid tampak lebih tenang.

Mourinho tahu kebutuhan timnya, manajemen tahu tuntutannya, dan pencarian kesepakatan yang tepat terus berlanjut, tetapi tanpa dorongan berlebihan atau keputusan sembarangan.

Oleh karena itu, gagalnya perekrutan Rodri saat ini tidak merepresentasikan sebuah krisis di dalam Real Madrid, melainkan sekadar sebuah berkas yang belum tuntas, sementara klub terus bekerja untuk membangun tim yang mampu bersaing, di tengah keyakinan penuh dari Mourinho terhadap opsi-opsi yang tersedia di hadapannya.