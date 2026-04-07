Kejutan: Renard sedang dievaluasi... dan inilah kemungkinan dia hengkang

Beberapa hari terakhir ini, Federasi Sepak Bola Arab Saudi menggelar rapat penting, menyusul berakhirnya jeda internasional pada bulan Maret ini, setelah hasil mengecewakan yang diraih timnas Arab Saudi.

Timnas Saudi mengalami kekecewaan besar, setelah kalah 4-0 dari Mesir, lalu 2-1 dari Serbia, yang membuat pelatih asal Prancis, Hervé Renard, berada di bawah tekanan kritik luas, di tengah tuntutan yang semakin meningkat agar ia dipecat dari jabatannya.

Meskipun demikian, Federasi Sepak Bola Arab Saudi telah menegaskan berulang kali bahwa tidak ada niat untuk memecat Renard sebelum tim nasional berpartisipasi dalam putaran final Piala Dunia 2026, yang dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Timnas Saudi berada di Grup 8 Piala Dunia bersama Spanyol, Uruguay, dan Cape Verde, di mana dua tim teratas akan lolos langsung, ditambah delapan tim terbaik yang menempati posisi ketiga dari 12 grup.

Penilaian Renard dan Kemungkinan Kepergiannya

Surat kabar "Al-Sharq Al-Awsat" dari Arab Saudi melaporkan pada hari Selasa ini bahwa manajemen teknis Federasi Sepak Bola Arab Saudi masih mengevaluasi profil Renard dalam tinjauan menyeluruh terhadap fase sebelumnya, dengan keputusan akhir akan diambil dalam beberapa hari ke depan tanpa batas waktu yang ditentukan.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa kemungkinan kepergian Renard mendekati 30%, namun ada kecenderungan di dalam federasi untuk bersabar dan mengambil keputusan yang matang, terutama dengan waktu yang semakin sempit dan mendekatnya putaran final Piala Dunia.

Surat kabar Prancis "L'Équipe" sebelumnya melaporkan melalui sumbernya bahwa Renard telah menerima tawaran untuk melatih tim nasional Ghana, dan ia tertarik dengan tawaran tersebut.

Sementara itu, sumber-sumber "Al-Sharq Al-Awsat" menegaskan bahwa pejabat Ghana telah menghubungi agen pelatih Prancis tersebut untuk menanyakan kemungkinan merekrutnya, namun ia menolak tawaran tersebut, lebih memilih untuk melanjutkan tugasnya saat ini bersama tim nasional Saudi.

1,4 miliar euro... Seberapa serius tawaran Beckham untuk merekrut Ronaldo?

