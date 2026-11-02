Ronald Araujo, bek Liverpool, mengungkapkan hal yang paling mengejutkannya setelah hijrah ke Premier League, usai bermain bertahun-tahun di Liga Spanyol dengan seragam Barcelona.

Dalam perbincangannya dengan stasiun "Sky Sports", pemain asal Uruguay itu menjelaskan bahwa pertandingan di Inggris jarang memberikan momen untuk bersantai, terlepas dari posisi tim lawan di klasemen.

Ia mengatakan: "Hingga menit ke-90 pertandingan, Anda tidak berhenti berlari," seraya menyoroti tuntutan fisik dan ketidakmampuan memprediksi hasil dalam kompetisi ini.

Bek tengah itu juga memuji Luis Suarez, mantan penyerang Barca yang kini membela Inter Miami, atas dukungannya kepada dirinya sejak hari-hari pertamanya di Barcelona.

Pertandingan berikutnya CRY Premier League 09.00 LIV

Araujo menjelaskan: "Ia selalu memberi tahu saya apa yang ia pikirkan, dan itu sangat membantu saya," seraya menggambarkan nasihat jujur dari mantan penyerang Liverpool itu sebagai tanda kasih sayang.

Ia juga memuji rekan senegaranya, Darwin Nunez, yang ia sebut sebagai sahabat dekatnya, atas bantuannya untuk beradaptasi di Liverpool serta memahami klub dan kota tersebut.