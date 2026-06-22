Kejutan... Pemain yang dinanti-nantikan Real Madrid harus absen di Piala Dunia akibat cedera parah

Tim nasional Jerman mengalami pukulan telak dalam perjalanannya di Piala Dunia 2026, setelah dipastikan bahwa beknya, Nico Schlotterbeck, tidak dapat tampil dalam sisa pertandingan turnamen tersebut akibat mengalami robekan pada ligamen pergelangan kaki kirinya.

Schlotterbeck, yang dianggap sebagai salah satu target utama Real Madrid di bursa transfer, akan absen dari lapangan setidaknya selama delapan minggu, sesuai dengan hasil pemeriksaan medis yang dilakukan di kamp "Die Mannschaft".

Bek Borussia Dortmund ini mengalami cedera hanya 13 menit setelah dimulainya pertandingan Jerman melawan Pantai Gading, yang berakhir dengan kemenangan Jerman 2-1. Pergelangan kaki Schlotterbeck tiba-tiba terkilir, namun ia tetap bertahan dan menyelesaikan babak pertama meskipun terlihat kesakitan.

Pada awal babak kedua, pemain berusia 24 tahun itu meminta diganti setelah pembengkakan pada sendi pergelangan kakinya semakin parah, sementara surat kabar Jerman "Bild" mengonfirmasi bahwa pemeriksaan lanjutan membuktikan seriusnya cedera tersebut, sehingga secara resmi diumumkan bahwa perjalanan sang pemain di Piala Dunia telah berakhir.

Absennya Schlotterbeck bukan hanya kerugian teknis bagi Jerman, tetapi juga menimbulkan tanda tanya mengenai rencana transfer Real Madrid, di mana klub tersebut menempatkan bek Jerman itu dalam daftar prioritasnya untuk memperkuat lini belakang, dan telah memantau penampilannya di Piala Dunia dengan cermat sebelum mengambil keputusan akhir.

Dari segi teknis, cedera ini menempatkan pelatih Julian Nagelsmann dalam posisi sulit, setelah kehilangan salah satu pilar pertahanan utamanya. Semua indikasi menunjukkan bahwa Antonio Rüdiger, bek Real Madrid saat ini, akan memimpin barisan belakang Die Mannschaft bersama Jonathan Tah dalam pertandingan-pertandingan mendatang.

Rüdiger sebelumnya masuk sebagai pengganti Schlotterbeck saat melawan Pantai Gading, dan diperkirakan akan memikul beban pertahanan Jerman pada babak-babak krusial turnamen ini.

Dengan cedera ini, timnas Jerman kehilangan seorang bek tangguh pada momen kritis Piala Dunia, sementara Real Madrid menerima kabar yang mengkhawatirkan terkait kondisi fisik salah satu target utama mereka di bursa transfer.