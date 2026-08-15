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FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Kejutan pahit sejak awal: Bintang Bayern Munich tinggalkan laga uji coba melawan Leipzig setelah 10 menit

Bayern Munich vs RB Leipzig
Bayern Munich
RB Leipzig
Club Friendlies
K. Laimer
Jerman
Austria

Bukan Musiala

Bayern Munich dari Jerman menerima pukulan yang mengkhawatirkan selama persiapan terakhirnya menjelang dimulainya musim baru, setelah gelandang tim asal Austria, Konrad Laimer, mengalami cedera yang memaksanya meninggalkan laga persahabatan melawan Leipzig hanya beberapa menit setelah pertandingan dimulai.

Menurut situs "Bayern Inside", Laimer mengalami cedera dalam laga persahabatan yang digelar pada hari Sabtu ini, setelah ia merasakan nyeri di area paha dan lutut akibat perebutan bola, dan tidak mampu melanjutkan permainan meski telah mencoba bertahan di lapangan.

Tim pelatih Bayern Munich tidak membutuhkan waktu lama untuk mengambil keputusan mengganti pemain tersebut, karena Laimer mendapatkan perawatan sebelum meninggalkan lapangan akibat cedera, dan pemain asal Prancis, Sacha Boey, tampil menggantikannya hanya sekitar 10 menit setelah pertandingan dimulai.

Cedera ini datang pada waktu yang tidak menguntungkan bagi Laimer, yang mendapatkan kepercayaan dari tim pelatih Bayern Munich, terlebih ia baru saja memperpanjang kontraknya dengan klub, dan menjadi bagian dari susunan pemain inti yang diandalkan tim dalam laga-laga persiapan terakhirnya menjelang musim baru.

Para suporter Bayern Munich menantikan hasil pemeriksaan medis yang akan dijalani pemain tersebut untuk menentukan jenis cedera dan tingkat keseriusannya, serta kemungkinan durasi absennya, di saat tim tengah berpacu dengan waktu untuk mencapai tingkat kesiapan tertinggi sebelum dimulainya kompetisi musim baru.

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