Georgios Donis mendapati dirinya menghadapi krisis nyata pertama sebelum bergulirnya "Piala Teluk 27", setelah tim pelatih dan manajemen memutuskan mencoret Musab Al-Juwayr dari pemusatan latihan timnas Arab Saudi karena alasan kedisiplinan, tanpa mengungkap detail insiden tersebut. Keputusan itu datang beberapa hari sebelum turnamen dimulai, sehingga menempatkan pelatih asal Yunani itu di hadapan tantangan teknis yang tidak kalah penting dari sisi kedisiplinan.

Al-Juwayr dengan cepat merilis pernyataan melalui akun "Instagram" miliknya, yang di dalamnya ia menyatakan memikul penuh tanggung jawab atas tindakan yang ia lakukan, serta mengakui kesalahannya tanpa pembenaran atau alasan, sebelum menyampaikan permintaan maaf kepada Menteri Olahraga, Presiden Federasi Sepakbola Arab Saudi, tim pelatih dan manajemen, rekan-rekan pemainnya, serta para pendukung Arab Saudi.

Mukhtar Ali bukan pengganti serupa Al-Juwayr

Setelah pencoretan itu, Donis memutuskan memanggil Mukhtar Ali untuk menutupi ketidakhadiran Al-Juwayr, tetapi keputusan itu tidak berarti timnas mendapatkan versi pengganti dari pemain yang dicoret, karena keduanya berbeda dalam karakteristik dan peran di dalam lapangan.

Al-Juwayr merupakan opsi penting di lini tengah berkat kemampuannya hadir sebagai gelandang menyerang, turun untuk menerima bola, serta berkontribusi dalam membangun serangan dan mengendalikan tempo, sebuah fungsi yang tampaknya tidak hadir dengan sejelas itu pada elemen-elemen lain dalam daftar pemain.

Sebaliknya, Mukhtar memberi Donis karakteristik yang berbeda, khususnya dalam bekerja di area tengah, peran-peran bertahan, dan keseimbangan. Dengan demikian, solusinya bukanlah menempatkannya di posisi Al-Juwayr lalu menanti peran yang sama, melainkan mendistribusikan ulang tanggung jawab kepada lebih dari satu pemain.

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Dan di sinilah ujian sesungguhnya bagi Donis; apakah ia membangun ulang lini tengah sehingga pemain lain mengemban tugas membangun serangan dan mengontrol tempo pertandingan, ataukah ia mengubah bentuk timnas secara keseluruhan untuk beradaptasi dengan absennya salah satu elemen yang paling mampu mengelola tempo?

Krisis Al-Juwayr berakhir, tetapi dampaknya baru dimulai di lapangan

Dari sisi kedisiplinan, tampaknya Donis dan tim manajemen telah menetapkan sikap mereka, terlebih sejumlah sumber media memastikan bahwa keputusan itu diambil dengan tujuan memberi efek jera dan menata tempo pemusatan latihan, bukan karena alasan teknis.

Namun secara teknis, krisis yang sesungguhnya dimulai dengan peluit pertandingan pertama menghadapi Kuwait, karena Donis tidak hanya dituntut untuk menutupi kehilangan seorang pemain, melainkan menutupi satu fungsi utuh di dalam lini tengah.

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Dan dengan sempitnya waktu menjelang turnamen, solusi yang paling memungkinkan adalah membagi peran Al-Juwayr kepada lebih dari satu pemain, alih-alih mencari pengganti yang serupa dengannya, sembari memberi Mukhtar Ali tugas-tugas yang sesuai dengan karakteristiknya.

Pada akhirnya, Donis berhasil mengirim pesan kedisiplinan yang jelas, tetapi keberhasilan keputusan itu secara penuh akan bergantung pada kemampuan timnas di dalam lapangan untuk mengatasi kekosongan yang ditinggalkan Al-Juwayr tanpa kehilangan salah satu senjata terpentingnya dalam mengendalikan tempo pertandingan.