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Carlos Espí, penyerang Real Madrid, terus menorehkan keajaiban dari bangku cadangan setelah menjadi pemain pengganti tersubur di lima liga top Eropa musim ini dengan koleksi empat gol.

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Menurut surat kabar Spanyol AS, Espí memiliki keistimewaan yang penjelasannya nyaris tetap berada di ranah misteri. Tugas satu-satunya adalah masuk ke lapangan untuk menyelamatkan Real Madrid dari situasi sulit, dan hal itu kembali ia lakukan saat menghadapi Celta Vigo.

Surat kabar tersebut menyebut sang pemain seolah selalu disertai perlindungan ilahi, sehingga menjadi malaikat pelindung bagi proyek pelatih asal Portugal, José Mourinho, bersama Real Madrid.

AS menjelaskan bahwa angka-angka Espí nyaris masuk ke ranah yang tak bisa dijelaskan, sebab ia mencetak empat golnya hanya dalam 73 menit, atau rata-rata satu gol setiap 18 menit.

Untuk mencapai itu, Espí hanya membutuhkan enam tembakan tepat sasaran dari total sembilan percobaan, dengan segelintir percobaan lainnya melebar di sisi gawang atau diblok para bek. Ia pun meraih hasil maksimal dengan modal minimal.

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Efektivitas ini memunculkan pertanyaan logis mengapa ia tidak mendapat menit bermain lebih banyak. Mourinho menjawabnya dengan membela keyakinannya bahwa Espí adalah spesialis untuk situasi-situasi tertentu.

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Seusai laga melawan Celta, Mourinho mengatakan: "Carlos memiliki karakteristik tertentu. Saya tidak mengatakan ia tidak bisa bermain 90 menit karena ia bisa, tetapi gaya bermain tim lebih banyak mengandalkan keterhubungan antarpemain."

Ia menambahkan: "Dia adalah penyerang di dalam kotak penalti, dan ketika kami menguasai permainan karena lawan hanya ingin bertahan, dia cocok untuk tipe permainan seperti itu. Dia menakutkan di sana, memiliki kualitas yang sangat besar, menyerang tiang dekat dan tiang jauh, serta piawai menyundul bola."

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Karena itu, pelatih asal Portugal tersebut tetap mempertahankan pertaruhannya saat ini seraya menegaskan: "Sejarah sepak bola penuh dengan orang-orang yang menjadi penentu tanpa bermain banyak menit."

Mourinho menjelaskan bahwa rencana ini berjalan dengan kepuasan semua pihak: "Kami tidak bisa lebih bahagia lagi dengannya. Dia tidak terlibat dalam cerita bahwa dia harus bermain lebih banyak. Dia bahagia dan tahu bahwa dia dihormati oleh pelatihnya dan rekan-rekannya."

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Peran Penyelamat Terakhir Memberinya Motivasi

AS menyebutkan bahwa Mourinho terus membela keputusannya menurunkan Espí pada momen-momen krusial yang sulit, dan sang pemain tidak keberatan dengan hal itu. Sebaliknya, ia merasa sangat percaya diri sehingga peran sebagai harapan terakhir justru memotivasinya.

Media tersebut menjelaskan bahwa adaptasi Espí dengan kota Madrid dan Real Madrid berjalan sebaik mungkin. Wataknya mendorongnya untuk bersabar. Ia tahu apa yang ia tanda tangani ketika memilih Real Madrid, dan ia tidak menyesali keputusannya, malah menikmatinya.

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AS juga menyoroti bahwa Real Madrid pun menikmati kehadirannya. Hal itu tidak terbatas pada staf pelatih, tetapi juga meluas hingga jajaran manajemen tertinggi, bahkan para pendatang baru.

Penyerang asal Tavernes de la Valldigna itu mengungkap sebagian dari apresiasi tersebut di mixed zone seusai keajaiban terbarunya: "Rafa Nadal mengatakan kepada saya bahwa dia sangat bangga kepada saya."

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Surat kabar itu menutup laporannya dengan menyatakan bahwa gol-gol penentu yang dicetak Espí tak henti-hentinya mendatangkan keuntungan bagi Real Madrid.