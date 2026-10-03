Pelatih kepala Real Madrid asal Portugal, Jose Mourinho, tengah berupaya mengatasi krisis pembangunan serangan yang dialami timnya sejak beberapa musim terakhir, dengan memanfaatkan jeda internasional untuk menata ulang pembagian peran di lini tengah, demi memastikan perbaikan dalam membangun serangan dari belakang serta menghadapi tekanan lawan.

Situs Spanyol "Defensa Central" menyebutkan bahwa Mourinho telah menentukan 4 pemain untuk mengemban tanggung jawab membangun serangan, yaitu Arda Guler, Bernardo Silva, Jude Bellingham, dan Federico Valverde, dengan berlandaskan pada kemampuan teknis dan potensi mereka dalam mengontrol bola, karena menilai mereka paling tepat untuk mengemban tugas ini, ketimbang mengandalkan pemain asal Prancis, Aurelien Tchouameni.

Mourinho berpendapat bahwa Tchouameni, meski penting di posisi gelandang bertahan, tidak memiliki karakteristik yang dibutuhkan untuk menangani bola di bawah tekanan. Karena itu, ia lebih memilih memanfaatkannya untuk merebut kembali penguasaan bola, meredam serangan lawan, dan memanfaatkan ruang, sembari menyerahkan tanggung jawab membangun permainan kepada rekan-rekannya yang lebih mampu menjalankan peran tersebut.

Rencana pelatih asal Portugal itu bertumpu pada pemberian peran sentral kepada Valverde di posisi poros ganda, dengan bantuan Guler dan Bernardo Silva untuk menopangnya pada fase-fase awal pembangunan serangan, melalui penarikan diri ke area yang lebih dalam guna menyediakan beragam opsi umpan dan mengurangi dampak tekanan yang diterapkan lawan.

Di sisi lain, Mourinho menargetkan untuk memberikan Bellingham peran yang lebih maju secara bertahap, agar menjadi penghubung antara lini tengah dan lini serang, sembari menyediakan ruang bagi rekan-rekannya serta menghadirkan pemain bebas yang dapat diandalkan ketika menghadapi blok pertahanan rapat, sehingga membantu mempercepat perpindahan bola dan meningkatkan efektivitas pergerakan kolektif.

Konsep teknis Mourinho menekankan perlunya tidak membiarkan Valverde terisolasi saat membangun serangan, terutama menghadapi tim-tim yang mengandalkan tekanan intensif, karena keberhasilan sistem ini menuntut pergerakan yang serentak dari para pemain tengah serta penyediaan sudut-sudut umpan yang membantu melewati tekanan dan mempertahankan penguasaan bola.

Mengecualikan Tchouameni dari tanggung jawab membangun permainan tidak berarti menurunnya kepentingannya dalam perhitungan sang pelatih, sebab Mourinho berniat memanfaatkan kemampuan bertahannya dengan menitikberatkan pada titik-titik kekuatannya, ketimbang membebaninya dengan peran yang tidak sesuai dengan karakteristiknya, dalam sebuah pendekatan yang berbeda dari peran-peran yang diberikan kepadanya selama periode kepelatihan sebelumnya bersama Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, dan Alvaro Arbeloa.