Niko Kovac, pelatih Borussia Dortmund, menahan air matanya sebelum membatalkan sebuah wawancara televisi begitu mengetahui kabar tragis meninggalnya sahabat dekat sekaligus mantan asistennya, Peter Hermann, secara langsung di televisi Jerman.

Kovac, yang berusia 54 tahun, tengah menjalani wawancara dengan jaringan "Sky Sport Jerman" usai kemenangan Borussia Dortmund dengan skor 1-0 atas Stuttgart ketika ia diberi tahu kabar tersebut.

Kesedihan yang mendalam tampak jelas pada pelatih Borussia Dortmund itu saat kabar tersebut diumumkan, ketika pembawa acara Sebastian Hellmann menyampaikan berita duka tersebut kepadanya.

Sang pembawa acara menerima kabar itu di tengah wawancara sebelum menyampaikannya kepada Kovac dan para analis Lothar Matthäus serta Julia Simic.

Menanggapi kabar duka tersebut, Kovac berkata: "Ini membuat saya sedikit sesak napas. Sebulan atau dua bulan lalu saya masih berusaha berbicara dengannya, tapi itu sudah sama sekali tidak mungkin lagi. Sayangnya penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Saya sangat sedih, seseorang yang baik telah pergi meninggalkan kami."

Kovac menjelaskan bahwa ketika ia mencoba berbicara dengan sahabat lamanya beberapa waktu lalu, putri Hermann yang menjawab teleponnya.

Hermann meninggal dunia pada usia 74 tahun, setelah perjuangan panjang melawan penyakit sklerosis lateral amiotrofik, salah satu penyakit neurodegeneratif.

Hermann pernah bekerja sebagai asisten pelatih Jupp Heynckes ketika Bayern Munich meraih treble pertamanya pada tahun 2013, dan kembali ke Bayern Munich lagi ketika Heynckes kembali pada tahun 2017, sebelum bertahan selama satu tahun lagi saat Kovac mengambil alih tanggung jawab teknis.

Hermann menjabat sebagai asisten pelatih dalam lebih dari 1.000 pertandingan untuk berbagai klub, termasuk Schalke, Hamburg, Bayer Leverkusen, dan Borussia Dortmund.

Usai wawancaranya dengan jaringan Sky, Kovac yang sangat terpukul membatalkan penampilan medianya di program Aktuelles Sportstudio di kanal ZDF, sebagaimana diungkapkan oleh pembawa acara Katrin Müller-Hohenstein pada Sabtu malam.

Kovac menahan air matanya selama konferensi pers usai pertandingan, seraya berkata: "Dari saya dan juga dari saudara saya, belasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk keluarga Peter. Seorang pria hebat telah pergi meninggalkan kami. Bukan hanya sebagai asisten pelatih di Munich, tetapi juga sebagai asisten pelatih ketika saya masih menjadi pemain di Leverkusen. Ini benar-benar sebuah kejutan yang memukul."



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