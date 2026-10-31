Klub Al Ittihad mengumumkan detail cedera yang dialami gelandang asal Kolombia, Richard Rios, dalam laga melawan Abha pada pekan kedua belas Liga Roshn Saudi, di mana pemeriksaan medis mengungkap jenis cedera yang memaksanya meninggalkan lapangan lebih awal dan menimbulkan kekhawatiran di tubuh Al Ameed.

Dalam pernyataan resmi, klub menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan dan rontgen resonansi magnetik yang dijalani pemain tersebut menunjukkan ia mengalami keseleo parah pada pergelangan kaki kiri, disertai kerusakan pada ligamen fibula, sehingga ia harus menjalani program pengobatan dan rehabilitasi pada periode mendatang.

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Rios mengalami cedera pada menit-menit awal pertandingan melawan Abha, usai berbenturan dengan Alimami Gory, dan tidak mampu menuntaskan laga tersebut, hingga meninggalkan lapangan karena menahan rasa sakit, di tengah kekhawatiran yang jelas terlihat dari para rekan setim dan staf teknis yang dipimpin oleh Jens Wissing.

Prediksi awal menunjukkan absennya gelandang asal Kolombia itu dari dua laga Al Ittihad berikutnya, melawan Al Ain dari Uni Emirat Arab di Liga Champions Asia Elite, dan NEOM di Liga Roshn, sementara total durasi absennya akan ditentukan sesuai dengan sejauh mana responsnya terhadap pengobatan dan rehabilitasi, tanpa pengumuman tanggal pasti kepulangannya hingga saat ini.

Di tengah absennya Rios, staf teknis Al Ittihad memutuskan menurunkan pemain asal Senegal, Dion Lopy, untuk menggantikannya di lini tengah pada laga Asia mendatang, dalam upaya menjaga keseimbangan tim dan mengatasi kehilangan salah satu elemen penting di posisi tersebut.

Cedera ini datang pada waktu yang sulit bagi Al Ameed, yang tengah bersiap menjalani serangkaian laga domestik dan kontinental, sehingga staf teknis dituntut mencari solusi yang tepat untuk menutupi absennya Rios, sementara klub menanti perkembangan kondisinya selama program pengobatan sebelum menentukan tanggal kepulangannya ke latihan dan pertandingan.