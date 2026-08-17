Laporan media mengungkap kejutan besar terkait langkah yang dinanti antara klub Al Nassr dan Al Qadsiah, yang bisa membuka pintu bagi salah satu transfer paling kontroversial di sepak bola Saudi pada periode mendatang.

Liga Saudi terus mengalami perkembangan, khususnya di bursa transfer, seiring klub-klub yang tak henti menata ulang skuad mereka dan mencari opsi-opsi terbaik. Namun, apa yang terjadi antara Al Nassr dan Al Qadsiah mungkin melampaui sekadar transfer biasa antara dua klub.

Jurnalis Saud Al Sarami melontarkan kejutan besar saat berbicara melalui "Al Arabiya FM", setelah ia menegaskan adanya kesepakatan besar yang sedang dipersiapkan antara Al Nassr dan Al Qadsiah, tanpa mengungkap identitas para pemain atau rincian kesepakatan yang dinanti.

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Al Sarami berkata: "Akan ada transfer abad ini yang terjadi antara Al Nassr dan Al Qadsiah, tetapi saya tidak akan mengungkap rinciannya," dalam pernyataan yang membuka pintu bagi berbagai spekulasi mengenai sifat kesepakatan tersebut dan apakah akan menyaksikan perpindahan seorang pemain terkemuka atau sebuah kesepakatan yang belum pernah terjadi sebelumnya antara kedua klub.

Jurnalis Saudi itu menambahkan: "Mungkin berupa pertukaran pemain atau hal-hal lain, tetapi yang saya tegaskan adalah bahwa ini akan menjadi transfer abad ini," seraya menegaskan bahwa apa yang sedang dipersiapkan bukanlah langkah biasa, melainkan sebuah kesepakatan yang akan menciptakan perbincangan luas di kalangan olahraga Saudi.

Pernyataan Al Sarami tidak memuat rincian pasti mengenai nama-nama, nilai finansial, ataupun waktu penyelesaian kesepakatan, sehingga membuat seluruh skenario terbuka bagi berbagai kemungkinan, terutama dengan isyaratnya bahwa kesepakatan itu bisa saja berupa pertukaran pemain antara kedua klub.

Kabar ini datang di saat Al Nassr dan Al Qadsiah sama-sama memiliki ambisi besar, sehingga membuat setiap kerja sama langsung di antara keduanya menjadi sorotan luas para suporter, sembari menanti apakah kesepakatan yang dinanti akan berkaitan dengan nama-nama besar di dalam kedua tim atau justru menyimpan kejutan yang lebih besar.

Di tengah ketiadaan rincian resmi, "transfer abad ini" yang disebut Al Sarami tetap sekadar pengumuman menarik yang membutuhkan pengungkapan lebih lanjut. Namun, hanya dengan menyebutnya dengan nama tersebut sudah cukup untuk menyulut spekulasi, sehingga semua mata tertuju pada Al Nassr dan Al Qadsiah untuk mengetahui apa yang sedang dipersiapkan di balik layar.