Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Al Qadsiah vs Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Diterjemahkan oleh

Kejutan menggemparkan: detail transfer abad ini antara Al-Qadisiyah dan Al-Nassr

Al Nassr FC
Al Qadsiah
Saudi Pro League
Arab Saudi

Kisah menarik di balik layar

Laporan media mengungkap kejutan besar terkait langkah yang dinanti antara klub Al Nassr dan Al Qadsiah, yang bisa membuka pintu bagi salah satu transfer paling kontroversial di sepak bola Saudi pada periode mendatang.

Liga Saudi terus mengalami perkembangan, khususnya di bursa transfer, seiring klub-klub yang tak henti menata ulang skuad mereka dan mencari opsi-opsi terbaik. Namun, apa yang terjadi antara Al Nassr dan Al Qadsiah mungkin melampaui sekadar transfer biasa antara dua klub.

Jurnalis Saud Al Sarami melontarkan kejutan besar saat berbicara melalui "Al Arabiya FM", setelah ia menegaskan adanya kesepakatan besar yang sedang dipersiapkan antara Al Nassr dan Al Qadsiah, tanpa mengungkap identitas para pemain atau rincian kesepakatan yang dinanti.

Baca juga: Walid Al Faraj melontarkan bom besar seputar masa depan presiden Al Ittihad

Al Sarami berkata: "Akan ada transfer abad ini yang terjadi antara Al Nassr dan Al Qadsiah, tetapi saya tidak akan mengungkap rinciannya," dalam pernyataan yang membuka pintu bagi berbagai spekulasi mengenai sifat kesepakatan tersebut dan apakah akan menyaksikan perpindahan seorang pemain terkemuka atau sebuah kesepakatan yang belum pernah terjadi sebelumnya antara kedua klub.

King Cup
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Saudi Pro League
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT

Jurnalis Saudi itu menambahkan: "Mungkin berupa pertukaran pemain atau hal-hal lain, tetapi yang saya tegaskan adalah bahwa ini akan menjadi transfer abad ini," seraya menegaskan bahwa apa yang sedang dipersiapkan bukanlah langkah biasa, melainkan sebuah kesepakatan yang akan menciptakan perbincangan luas di kalangan olahraga Saudi.

Tiket pertandingan Liga Roshn SaudiBeli tiketmu sekarang!

Pernyataan Al Sarami tidak memuat rincian pasti mengenai nama-nama, nilai finansial, ataupun waktu penyelesaian kesepakatan, sehingga membuat seluruh skenario terbuka bagi berbagai kemungkinan, terutama dengan isyaratnya bahwa kesepakatan itu bisa saja berupa pertukaran pemain antara kedua klub.

Kabar ini datang di saat Al Nassr dan Al Qadsiah sama-sama memiliki ambisi besar, sehingga membuat setiap kerja sama langsung di antara keduanya menjadi sorotan luas para suporter, sembari menanti apakah kesepakatan yang dinanti akan berkaitan dengan nama-nama besar di dalam kedua tim atau justru menyimpan kejutan yang lebih besar.

Di tengah ketiadaan rincian resmi, "transfer abad ini" yang disebut Al Sarami tetap sekadar pengumuman menarik yang membutuhkan pengungkapan lebih lanjut. Namun, hanya dengan menyebutnya dengan nama tersebut sudah cukup untuk menyulut spekulasi, sehingga semua mata tertuju pada Al Nassr dan Al Qadsiah untuk mengetahui apa yang sedang dipersiapkan di balik layar.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google