Bintang Portugal Cristiano Ronaldo, pemain Al-Nassr asal Arab Saudi, membuka peluang untuk terus bermain di lapangan dalam beberapa tahun ke depan, sambil mengisyaratkan kemungkinan untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia 2030, meskipun usianya sudah tidak muda lagi.

Ronaldo saat ini berusia 41 tahun, namun ia masih menunjukkan performa yang kuat bersama klubnya, yang membuatnya mempertimbangkan secara serius untuk memperpanjang karier sepak bolanya.

Kapten timnas Portugal itu mengatakan dalam pernyataan yang menarik, yang dikutip dari akun resmi Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, melalui situs X: "Saya tidak sepenuhnya menyingkirkan kemungkinan bermain di Piala Dunia 2030. Jika saya masih mencetak gol setiap pekan di usia 41 tahun, mungkin saya bisa bermain selama 4 tahun lagi."

Edisi 2030 akan digelar di Maroko, Portugal, dan Spanyol, yang mungkin menjadi motivasi tambahan bagi Ronaldo untuk bermain di turnamen dunia paling bergengsi di hadapan pendukung negaranya.

Pernyataan Ronaldo memicu perdebatan dan antusiasme di kalangan sepak bola, terutama karena sang pemain terus memecahkan rekor dan membuktikan kemampuannya untuk bersaing meski usia terus bertambah, sehingga mimpi penampilannya di Piala Dunia 2030 menjadi kemungkinan yang nyata, meski tampak sulit.

Tak ada yang bisa mengabaikan fakta bahwa Cristiano Ronaldo, bintang Al-Nassr asal Saudi, adalah salah satu legenda terbesar sepak bola; bagaimana mungkin tidak, mengingat ia adalah pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah olahraga ini.

Ronaldo adalah teladan bagi pemain yang tak kenal lelah dan tak pernah menyerah, dan di mana pun ia bermain, ia meninggalkan jejaknya dan mencetak gol ke gawang lawan. Tak heran jika sebagian orang menganggapnya sebagai pemain terbaik yang pernah ada.

Ronaldo telah mencetak 968 gol sepanjang kariernya yang panjang, yang menempatkannya di puncak daftar pencetak gol terbanyak dalam sejarah sepak bola.

