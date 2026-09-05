Surat kabar Prancis " L'Équipe " mengungkap kejutan besar terkait masa depan Karim Benzema, mantan bintang Al Hilal Saudi, setelah menegaskan bahwa Olympique Lyon serius mempertimbangkan untuk memulangkan penyerang gaek itu ke skuad mereka pada bursa transfer musim panas ini, dalam sebuah skenario yang mungkin saja mengembalikan salah satu putra terbaik klub tersebut ke stadion lamanya sekali lagi.

Menurut laporan surat kabar itu, Benzema yang berusia 38 tahun sangat antusias dengan gagasan untuk kembali ke Lyon, klub tempat ia meniti karier dan mengukir langkah pertamanya di dunia sepak bola. Bahkan ia bersedia menjalani satu musim penuh bersama tim tanpa gaji, terdorong oleh kecintaannya pada klub dan kota Lyon tempat ia berasal.

"L'Équipe" menjelaskan bahwa manajemen Lyon sudah benar-benar mengkaji kemungkinan merekrut Benzema, hal yang dibenarkan oleh orang-orang dekat sang pemain. Namun, kendala utamanya adalah keterikatan penyerang Prancis itu dengan sebuah kontrak bersama sistem Liga Saudi, sebelum ia kemudian berhasil mengakhiri keterikatannya dengan Al Hilal secara damai.

Benzema Bebas dari Al Hilal, tetapi Kontrak Lain Menutup Pintu

Surat kabar itu menunjukkan bahwa Benzema telah menjadi pemain bebas sejak sekitar sepekan lalu setelah pemutusan kontraknya dengan Al Hilal secara damai, menyusul periode yang ia habiskan di Arab Saudi, di mana ia meraih gelar liga dan dua gelar piala, di samping memperoleh penghargaan pemain terbaik kompetisi. Namun, itu semua tidak cukup untuk membuka pintu kepulangan ke Prancis.

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Alasannya kembali pada masih berlakunya kontrak lain yang mengikat Benzema dengan Liga Saudi hingga tahun 2030, dalam kapasitasnya sebagai duta kompetisi, sebuah komitmen yang sangat dijaga sang pemain untuk dihormati. Hal ini membuatnya saat ini tidak mampu menandatangani kontrak profesional di negara lain sesuai data yang disampaikan surat kabar tersebut.

Dengan demikian, mimpi untuk kembali ke Lyon terbentur oleh kendala yang tidak berkaitan dengan kemampuan finansial klub Prancis itu, melainkan komitmen Benzema di luar lapangan, meski sang pemain sendiri sangat antusias dengan gagasan menutup lingkaran kariernya di klub masa kecilnya, dan tanpa imbalan finansial.

Kisah yang Tak Rampung, dan Kenangan Benzema Bersama Lyon Tetap Ada

"L'Équipe" menegaskan bahwa hubungan Benzema dengan Lyon masih sangat dalam, karena ia terus kembali ke kota yang menyaksikan kelahiran dan pertumbuhannya, dan ia masih menyimpan keterikatan yang jelas dengan klub yang memberinya kesempatan tampil pertama kali, sebelum ia meninggalkannya pada 2009 menuju Real Madrid dalam sebuah transfer yang mengubah jalan hidup sepak bolanya.

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Benzema sebelumnya telah berbicara tentang kemungkinan kembali ke Lyon, tetapi ia tampak ragu untuk mengambil langkah ini, dengan mengatakan: "Sulit bagi saya untuk mengatakan bahwa saya ingin kembali ke sana, karena saya meninggalkan citra yang sangat indah... Tidak ada yang tahu apa yang bisa terjadi. Ini bukan soal takut untuk kembali, tetapi terkadang lebih baik segala sesuatunya tetap sebagaimana adanya."

Kata-kata ini tampak lebih jelas sekarang, setelah surat kabar itu mengungkap bahwa kepulangan sebenarnya memang mungkin, dan bahwa antusiasme Benzema bukan sekadar gagasan dari suporter atau media, melainkan keinginan nyata dari sang pemain dan manajemen Lyon, sebelum kontraknya sebagai duta Liga Saudi menghalangi terwujudnya mimpi tersebut.