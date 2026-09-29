Dalam langkah ofensif mengejutkan yang membongkar niat pelatih asal Yunani itu, Georgios Donis memutuskan untuk membalik perhitungan taktisnya menjelang laga penentuan melawan Irak.

Direktur teknik timnas Arab Saudi itu memantapkan keputusan untuk memainkan senjata baru di lini depan, dalam upaya membagi beban dan menyiapkan seluruh pasukannya demi mimpi gelar yang hilang selama 23 tahun.

Surat kabar "Al Yaum" Arab Saudi mengungkap bahwa Donis telah memastikan keputusannya untuk memberi Abdullah Al Salem kesempatan memimpin lini serang Arab Saudi sebagai starter dalam pertandingan melawan Irak, pada laga yang dinanti-nantikan dalam matchday ketiga sekaligus terakhir fase grup Piala Teluk 27, yang digelar di Stadion Al Inma.

Mengapa Al Salem?

Keputusan pelatih asal Yunani itu datang setelah penampilan gemilang Firas Al Buraikan yang mencolok saat menghadapi Oman, di mana Donis ingin memberikan kepekaan bertanding kepada semua penyerangnya, dan tidak menguras Al Buraikan sebelum babak knock-out.

Donis berupaya menyiapkan Al Salem secara fisik dan teknis agar menjadi kartu andalan di babak semifinal, di tengah keinginan Arab Saudi untuk bersaing kuat memperebutkan gelar.

Timnas Arab Saudi menjalani pertandingan dengan moral tinggi setelah start sempurna di turnamen, di mana mereka membuka langkah dengan kemenangan atas Kuwait dengan skor 1-0, sebelum menggilas lawan mereka Oman dengan skor telak 3-0, sehingga memastikan lolos lebih awal dan kini mencari poin penuh serta posisi puncak grup.

Arab Saudi berharap mengembalikan kejayaan Piala Teluk 27 dan memecahkan kebuntuan 23 tahun absen dari podium juara Teluk, yang mendorong tim pelatih melakukan rotasi dan memberi kesempatan kepada semua pemain demi menjaga kesiapan seluruh skuad.







