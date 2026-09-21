Kejutan mengejutkan: Bocah Maroko bersembunyi di bawah bus Real Valladolid untuk menyeberang ke Spanyol

Rombongan Real Valladolid menemukan seorang anak di bawah umur asal Maroko berusia 17 tahun, setelah ia bersembunyi di dalam salah satu poros bus tim selama perjalanan pulang dari kota Ceuta menuju Spanyol, dalam sebuah peristiwa tidak biasa yang berakhir dengan penyerahannya kepada pihak berwenang yang berwenang.

Surat kabar Spanyol "Marca" menyebutkan bahwa anak tersebut naik ke bus dari pelabuhan Ceuta, dan bersembunyi di bagian bawahnya sebelum bus menyeberangi Selat Gibraltar hingga tiba di Semenanjung Iberia, memanfaatkan perjalanan pulang tim seusai pertandingannya melawan Ceuta.

Real Valladolid sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Ceuta, Minggu malam, di Stadion Alfonso Murube, sebelum bus tim meninggalkan pelabuhan Ceuta pada pukul 21.30 malam, menuju pelabuhan Algeciras.

Setelah lebih dari satu jam perjalanan, dan ketika bus mendekati kota Jerez de la Frontera, para anggota tim mendengar teriakan minta tolong yang berasal dari bagian bawahnya, sehingga membuat sang sopir dan rombongan berhenti untuk memeriksa sumber suara tersebut.

Para anggota tim menemukan anak di bawah umur itu di dalam salah satu poros bus, setelah ia berhasil tetap bersembunyi sepanjang perjalanan.

Meski mengalami kondisi ketakutan yang hebat, pemeriksaan awal memastikan bahwa kondisi kesehatannya stabil, dan ia hanya mengalami beberapa memar.

Anak di bawah umur tersebut telah diserahkan kepada pihak berwenang yang berwenang untuk mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan.