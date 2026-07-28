Beny Zahavi, agen penyerang asal Polandia Robert Lewandowski, mengungkapkan bahwa kliennya kehilangan kekayaan yang ditaksir mencapai 200 juta euro setelah menolak tawaran raksasa dari Arab Saudi pada Januari 2026 karena menunggu perpanjangan kontraknya bersama Barcelona yang tak pernah datang, sesuatu yang pada akhirnya mendorongnya untuk pindah ke klub Amerika, Chicago Fire, setelah kontraknya dengan klub Catalan itu berakhir pada Juni lalu, meski ia sangat ingin bertahan satu tahun lagi di Camp Nou.

Dalam pernyataan pers yang mengejutkan seperti dikutip surat kabar Spanyol "AS", Zahavi berkata, "Pada Januari 2026, Robert menerima tawaran dua tahun senilai 100 juta euro per musim dari Arab Saudi. Ia menolak tawaran itu karena ingin bertahan di Barcelona. Tawaran ini hanya tersedia selama jendela transfer musim dingin, dan ia tidak akan bisa mendapatkannya pada musim panas," seraya menambahkan bahwa sang pemain sebenarnya ingin bermain di Liga Arab Saudi mengingat kemudahan hidup di sana dan kedekatannya dengan Polandia dibandingkan dengan Amerika Serikat.

Sang agen menjelaskan bahwa Lewandowski menunggu tawaran perpanjangan dari Barcelona yang tak kunjung terwujud, dengan berkata, "Saya sudah mengatakan kepadanya bahwa ia tidak akan mendapatkan tawaran ini pada musim panas, tetapi ia memutuskan untuk menunggu," dalam sebuah keputusan yang membuatnya kehilangan besar hingga mencapai 200 juta euro yang sebenarnya sudah ada dalam genggamannya.

Zahavi mengungkapkan bahwa presiden Barcelona, Joan Laporta, sangat ingin sang pemain Polandia itu bertahan, dengan menjelaskan, "Laporta benar-benar mencintainya, dan ia ingin Robert bertahan di Camp Nou untuk satu tahun lagi. Saya berbicara dengannya soal ini pada Desember, dan saat itu ia berkata kepada saya: Saya ingin Robert bertahan," namun ia menegaskan bahwa Laporta tidak ikut campur dalam pekerjaan para pelatih, dan bahwa direktur olahraga Deco serta pelatih Hansi Flick lah yang menentukan susunan tim.

Ia menambahkan, "Mereka tidak bisa menjamin tempat bagi Robert dalam susunan inti, yang bagi dia lebih penting daripada uang. Meski demikian, Deco dan Hansi memiliki pandangan yang berbeda soal masa depan Robert di Barcelona," yang memaksa penyerang berusia 38 tahun itu untuk mencari tujuan baru.

Mengenai kepindahannya ke Chicago Fire, Zahavi berkata, "Manajemen Chicago Fire telah mengerahkan segala upaya untuk meyakinkannya. Jarang sekali sebuah klub menginginkan seorang pemain sedemikian besar. Mereka sabar, tekun, dan kreatif. Mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk meyakinkan Lewandowski," seraya menyebutkan bahwa klub Amerika itu menawarkan kepadanya kontrak tertinggi kedua di Liga Amerika setelah kontrak Lionel Messi.

Sang agen mengungkapkan bahwa ada pilihan-pilihan Eropa lain yang tersedia, di mana ia bertemu dengan sejumlah petinggi di Milan, dan berbicara dengan CEO Juventus Damien Comolli, tetapi ia menegaskan bahwa "Lewandowski berada di luar jangkauan mereka secara finansial, karena Liga Italia bukan lagi liga terkaya di dunia".

Zahavi juga menyinggung ketertarikan klub Portugal, Porto, dengan berkata, "Saya berbicara secara pribadi dengan manajemen mereka. Saya tahu ia ingin bermain sepak bola, ingin merasa menjadi seorang pemimpin, ingin mencintai dan dicintai. Dan Porto bisa menjamin hal itu untuknya, tetapi Lewy tidak tertarik pada Porto," meski klub Portugal itu berupaya meyakinkannya hingga detik-detik terakhir.