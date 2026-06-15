Kepindahan pemain Portugal Bernardo Silva ke Real Madrid menimbulkan gaung yang luas di kalangan sepak bola, setelah jurnalis spesialis transfer Fabrizio Romano mengonfirmasi selesainya kesepakatan yang digambarkan sebagai gebrakan besar di bursa transfer, mengingat sang pemain merupakan target utama Atlético Madrid, dan Barcelona juga menjadikannya prioritas untuk memperkuat skuadnya di bawah asuhan Hansi Flick, memanfaatkan statusnya sebagai pemain bebas transfer.

Dan menurut laporan surat kabar Spanyol "El Confidencial", bergabungnya Silva ke klub raja itu tidak gratis seperti yang terlihat di permukaan, melainkan melibatkan jumlah uang yang sangat besar yang melampaui batas kontrak tradisional.

Pemain tersebut menerima bonus penandatanganan sebesar sekitar 10 juta euro bersih, atau setara dengan 20 juta euro secara total, ditambah jumlah yang sama untuk agennya, Jorge Mendes, sementara ia akan menerima gaji tahunan sekitar 10 juta euro bersih, yang menaikkan total kesepakatan menjadi sekitar 60 juta euro jika kontrak diperpanjang untuk satu tahun tambahan.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa pengumuman resmi mengenai kesepakatan ini tidak akan dilakukan sebelum Juli mendatang karena alasan perpajakan, karena Real Madrid berusaha memastikan bahwa masa tinggal Silva di Spanyol tidak melebihi 183 hari selama tahun 2026, yang memungkinkannya memanfaatkan tarif pajak rendah sebesar 24% daripada 45%. Faktor ini, menurut laporan tersebut, menjadi penentu penundaan pengumuman meskipun kesepakatan telah diselesaikan beberapa minggu yang lalu.

Sumber yang sama juga menjelaskan bahwa Barcelona dan Atlético Madrid mundur dari perburuan pemain tersebut karena komisi yang tinggi dan risiko perpajakan yang mungkin timbul, sementara Real Madrid memilih untuk melanjutkan kesepakatan tersebut dengan menggunakan formula yang sama yang baru-baru ini diterapkan dalam merekrut bek Ibrahima Konaté, yang digambarkan sebagai "transfer bebas yang mahal" yang menggabungkan bonus besar dan gaji tinggi.

Dengan langkah ini, Real Madrid terus memperkuat skuadnya dengan nama-nama besar, dalam proyek yang dipimpin oleh Florentino Pérez dan diawasi secara teknis oleh José Mourinho, di tengah ekspektasi bahwa Silva akan menjadi salah satu pilar tim di masa mendatang.