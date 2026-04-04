Kejutan mendadak... Benzema menambah derita Al-Hilal akibat gelombang cedera

Al-Hilal mendapat pukulan telak beberapa jam menjelang laga yang dinanti melawan Al-Taawoun, setelah laporan mengungkap bahwa bintang Prancis mereka, Karim Benzema, mengalami cedera mendadak, sehingga menambah derita "Al-Zaeem" akibat absennya para pemain di momen krusial kompetisi Liga Pro Roshen.

Benzema baru saja bergabung dengan Al-Hilal pada bursa transfer musim dingin terakhir, namun ia mengalami masalah kebugaran fisik, yang menyebabkan absennya dalam dua pertandingan sebelumnya melawan Al-Taawoun dan Al-Shabab.

Menurut pengumuman Al-Hilal melalui akunnya di platform media sosial "X", Benzema mengalami cedera dan tidak akan masuk dalam skuad Al-Hilal untuk menghadapi Al-Taawoun.

Baca juga.. Al-Faraj: Saya tidak menargetkan pemain mana pun.. Al-Nassr mengungkap krisis timnas Saudi

Baca juga.. Pengurangan poin atau degradasi.. Otoritas Keuangan mengejutkan Al-Nassr dengan keputusan mendadak

Baca juga.. Komentar pertama Cristiano Ronaldo setelah lima gol Al-Najma dan gol ke-100 Roshen

Al-Hilal menjelaskan bahwa pemain tersebut mengalami cedera pada jari kakinya, setelah laporan media lain menyebutkan bahwa ia berada di pusat medis klub.

Benzema telah bermain bersama Al-Hilal dalam 6 pertandingan, mencetak 5 gol dan memberikan 2 assist, namun ketidakfitnya memicu kontroversi mengenai dugaan cedera kronis yang dideritanya.

Perlu dicatat bahwa Al-Hilal sedang dilanda sejumlah cedera, di antaranya adalah Salem Al-Dossari, kapten Al-Hilal, dan sayap Prancis baru, Simon Bouabri.