Muhammad Wahbi, pelatih timnas Maroko, mengumumkan pada hari Kamis ini daftar pemain yang dipanggil untuk menjalani dua laga melawan Gabon dan Lesotho, dalam matchday pertama dan kedua babak kualifikasi menuju putaran final Piala Afrika 2027, di samping laga persahabatan melawan Ghana, yang menghadirkan sejumlah kejutan dalam nama-nama yang dipilih.

Daftar Wahbi menampilkan pemanggilan sejumlah pemain untuk pertama kalinya ke skuad timnas senior, dipimpin oleh Yasser Zabiri, pemain Racing Santander, yang tampil gemilang di Liga Spanyol dengan mencetak 6 gol dalam 6 pertandingan, serta Abdellah Ouazane dan penjaga gawang Alaa Belaarouch, di samping Sofyan El Fouzi dan Toufik Bentayeb.

Daftar tersebut juga menampilkan kehadiran sejumlah tulang punggung timnas Maroko selama tahun-tahun terakhir, terdepan di antaranya para penjaga gawang Yassine Bounou dan Munir Mohamedi, di samping Nayef Aguerd dan Abde Ezzalzouli, kendati krisis terakhirnya terkait kaus dukungan untuk Ceuta, dan kritik yang menerpanya.

Timnas Maroko akan memulai perjalanannya di babak kualifikasi dengan menjamu Gabon pada hari Jumat 25 September ini, di atas lapangan Stadion Pangeran Moulay Abdellah di Rabat, sebelum bertandang ke timnas Lesotho pada hari Selasa 29 di bulan yang sama di kota Bloemfontein, Afrika Selatan, dalam matchday kedua.

Timnas Maroko juga akan menjalani laga persahabatan melawan Ghana, pada tanggal 4 Oktober mendatang di kota Tangier.

Daftar Timnas Maroko

Penjaga gawang: Yassine Bounou, Munir Mohamedi, Reda Tagnaouti, Alaa Belaarouch.

Lini belakang: Nassir Mazraoui, Anass Salah-Eddine, Marouane Saadane, Redouane Halhal, Nayef Aguerd, Chadi Riad, Achraf Hakimi, Abdelhamid Ait Boudlal, Zakaria El Ouahdi, Ali Maamar.

Lini tengah: Samir El Mourabet, Ayoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Oussama Targhalline, Sofyan El Fouzi, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari.

Lini serang: Brahim Diaz, Yassine Kechta, Abde Ezzalzouli, Abdellah Ouazane, Soufiane Rahimi, Toufik Bentayeb, Yasser Zabiri.

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