Bintang asal Maroko, Ismail Saibari, bersiap memimpin tim nasional Atlas Lions dalam laga melawan Kanada pada Sabtu malam ini di babak 16 besar Piala Dunia, di tengah sorotan yang semakin besar terhadap masa depannya di Eropa setelah resmi bergabung dengan Bayern Munich asal Jerman.

Surat kabar Prancis "Le Parisien" mengungkap bahwa Paris Saint-Germain (PSG) menerima tawaran untuk merekrut gelandang serang tersebut pada Desember lalu, namun manajemen klub Paris tersebut tidak menunjukkan minat serius terhadap kesepakatan tersebut, dan lebih memilih untuk merekrut pemain Spanyol Drew Fernández dari Barcelona tiga minggu kemudian, karena ia sesuai dengan visi pelatih kepala Luis Enrique dan direktur olahraga Luis Campos.

Dan pada pertengahan pekan ini, Bayern München mengumumkan perekrutan Sibarri, 25 tahun, dari PSV Eindhoven asal Belanda dengan kontrak berdurasi 5 tahun senilai 55 juta euro, dalam kesepakatan yang dianggap sebagai yang paling menonjol bagi pemain kelahiran Terrassa, Spanyol, tersebut.

Saibari menampilkan performa luar biasa di Piala Dunia; ia mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan, sehingga menjadi tulang punggung timnas negaranya yang lolos ke babak 16 besar setelah kemenangan dramatis melalui adu penalti atas Belanda, Senin malam lalu.

Pertandingan Maroko melawan Kanada akan digelar pada Sabtu malam, di mana “Singa Atlas” dianggap sebagai favorit untuk melaju ke perempat final, dalam kemungkinan pertemuan dengan Prancis yang akan mengingatkan kembali pada semifinal Piala Dunia 2022.