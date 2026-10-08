Kejutan: Kesepakatan dengan Roberto Martinez Mengancam Masa Depan Donis di Timnas Arab Saudi

Masa depan tim pelatih timnas Arab Saudi, di bawah arahan pelatih Yunani Georgios Donis, menjadi terancam meski berhasil menjuarai Piala Teluk Arab "Khaliji 27", setelah laporan media mengungkap adanya kesepakatan sebelumnya antara Federasi Sepak Bola Arab Saudi dengan pelatih Spanyol Roberto Martinez untuk menukangi "Al-Akhdar" pada periode mendatang.

Donis menangani timnas Arab Saudi sebelum Piala Dunia 2026, menggantikan Herve Renard, dan meski pelatih Yunani itu gagal melewati babak grup di Piala Dunia, ia berhasil membawa Al-Akhdar merebut kembali gelar Piala Teluk setelah absen selama 23 tahun.

Badr Al-Razizaa, Presiden Federasi Sepak Bola Arab Saudi, memunculkan tanda tanya dengan jawaban yang tidak tegas saat ditanya mengenai nasib Donis usai perayaan juara Piala Teluk.

Al-Razizaa mengatakan dalam pernyataan kepada kanal "Al-Riyadiyah Al-Saudiyah" bahwa ia tidak bisa memastikan keberlanjutan atau perubahan tim pelatih timnas menjelang Piala Asia 2027, dan bahwa hal itu menjadi urusan Matt Crocker, Direktur Teknik Federasi.

Menurut "Al-Riyadiyah Al-Saudiyah", Federasi Sepak Bola Arab Saudi telah mencapai kesepakatan dengan Martinez sebelum bergulirnya ajang Piala Teluk, sebagai persiapan bagi pelatih Spanyol itu untuk menangani timnas, menyongsong Piala Asia.

Kanal tersebut menambahkan bahwa keberhasilan timnas Arab Saudi menjuarai turnamen Teluk yang digelar di negeri sendiri itu kembali membuka peluang bagi keberlanjutan Donis.

Badr Al-Razizaa kini dihadapkan pada dua pilihan sulit; menurut sumber yang sama, ia tengah mempertimbangkan untuk mempertahankan Donis, dengan meminta maaf kepada Martinez dan membatalkan kesepakatan yang telah disepakati dengannya, atau mengakhiri tugas pelatih Yunani itu meski baru saja sukses dan menjuarai turnamen.

Pelatih Yunani itu terikat kontrak dengan Federasi Arab Saudi yang berlaku hingga akhir Piala Asia.

Martinez sebelumnya menjadi pelatih tanpa kontrak setelah kepergiannya dari kursi kepelatihan timnas Portugal usai tersingkir di tangan Spanyol pada Piala Dunia 2026.

Nama pelatih Spanyol itu sebelumnya juga dikaitkan dengan kursi kepelatihan Al-Nassr, yang diperkuat dua bintang Cristiano Ronaldo dan Joao Felix, menggantikan pelatih Portugal Jorge Jesus, namun negosiasi tidak mencapai kesepakatan final, sementara namanya juga sempat diapungkan untuk menangani timnas Belanda.