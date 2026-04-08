Kejutan keenam.. Arbeloa menyamai bencana Alonso lebih awal

Álvaro Arbeloa, pelatih Real Madrid, mencatat rekor negatif baru setelah timnya kalah dari rivalnya Bayern München di Stadion “Santiago Bernabéu”.

Tim Los Blancos tumbang 1-2 dari Bayern München dalam laga yang digelar pada Selasa malam kemarin pada leg pertama perempat final Liga Champions, menunggu laga penentuan di München pada Rabu pekan depan.

Real Madrid harus mengalahkan tim Bavaria itu di hadapan pendukungnya dengan selisih setidaknya dua gol untuk melanjutkan perjalanan mengejar gelar ke-16.

Ini adalah kekalahan keenam Arbeloa sebagai pelatih Real Madrid setelah 19 pertandingan di semua kompetisi, berbanding 13 kemenangan, tanpa sekali pun meraih hasil imbang sejak awal masa jabatannya pada Januari lalu.

Sebelum kalah dari Bayern München, kekalahan Real Madrid bersama Arbeloa terjadi saat menghadapi: Albacete di Copa del Rey, Benfica di Liga Champions, serta Osasuna, Getafe, dan Real Mallorca di LaLiga.

Dengan demikian, Arbeloa menyamai catatan negatif pelatih sebelumnya, Xabi Alonso, namun dalam jumlah pertandingan yang lebih sedikit.

Jika Arbeloa menelan 6 kekalahan dalam 19 pertandingan, maka kekalahan Alonso datang setelah 34 pertandingan.

Alonso mengambil alih Real Madrid musim panas lalu, mengikuti 5 kompetisi berbeda, dan kalah dari Paris Saint-Germain di Piala Dunia Antarklub, Atlético Madrid dan Celta Vigo di LaLiga, Liverpool dan Manchester City di Liga Champions, serta Barcelona di Piala Super Spanyol.

Real Madrid kini berada di jalur menuju musim tanpa gelar lagi, setelah tersingkir dari Piala Super domestik dan Copa del Rey, tertinggal 7 poin dari Barcelona di LaLiga, selain kekalahan dari Bayern München yang membuat mereka selangkah lebih jauh dari gelar kontinental.

