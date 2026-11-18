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Niko Springer membuat kejutan di Grand Slam of Darts dan menjadi orang Jerman kedua sepanjang sejarah turnamen yang mencapai perempat-final. Sementara itu, favorit utama Luke Littler tersingkir.

Pemain berusia 26 tahun asal Mainz itu mengalahkan mantan juara dunia asal Inggris, Rob Cross, dengan skor 10-8 di babak 16 besar. Berikutnya, ia akan menghadapi Gerwyn Price (Wales), juara tiga kali yang menundukkan Ryan Searle (Inggris) 10-7. Ini akan menjadi perempat-final turnamen major pertama dalam karier Springer.

Setelah awal yang berimbang, Springer sempat memenangi lima leg berturut-turut. Saat skor 9-5, pertandingan tampak sudah ditentukan. Namun Cross, yang kini merosot ke peringkat 24 dunia, bangkit kembali, antara lain karena "Meenzer Bub" harus bergulat dengan rasa gugup. Springer menyia-nyiakan satu dart penentu kemenangan, tetapi dart keduanya tepat sasaran.

Tersingkirnya Luke Littler, juara dua edisi terakhir turnamen ini, setidaknya sama mengejutkannya dengan keberhasilan Springer melaju. Peringkat satu dunia itu kalah 8-10 dari pemain Belanda, Jermaine Wattimena. Wattimena membalikkan ketertinggalan 1-2 menjadi keunggulan 7-2. Littler sempat memberi perlawanan lagi lewat break yang mengubah skor menjadi 7-9, tetapi Wattimena, yang berusia 38 tahun, memastikan kejutan atas Littler yang usianya separuh dari dirinya dengan penyelesaian tertingginya dalam pertandingan itu, yakni 77 poin.

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Langkah selanjutnya bagi Martin Schindler dan Gabriel Clemens

Runner-up Kejuaraan Eropa Martin Schindler dan mantan semi-finalis Kejuaraan Dunia Gabriel Clemens juga masih bertahan di turnamen yang berlangsung di Wolverhampton, Inggris. Clemens akan menghadapi pemain Inggris Nathan Aspinall pada Kamis malam (mulai pukul 20.15/Sport1 dan DAZN). Setelah itu, Schindler akan berhadapan dengan runner-up Kejuaraan Dunia asal Belanda, Gian van Veen. Sebelumnya, Michael Unterbuchner pada 2018 menjadi satu-satunya orang Jerman yang mencapai perempat-final Grand Slam.

Dari empat wakil Jerman, hanya Jan Schmidt, finalis kejutan Kejuaraan Dunia Junior, yang tersingkir setelah dua kekalahan di babak penyisihan grup. Hanya pemain terbaik dari masing-masing 16 grup yang lolos ke babak berikutnya. Total hadiah uang turnamen ini mencapai satu juta pound, dengan pemenang membawa pulang 200.000 pound.