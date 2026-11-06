Kejutan: Inzaghi Pimpin Al Hilal di Piala Dunia Antarklub 2029!

Seorang jurnalis Saudi mengungkap kejutan besar, setelah memastikan bahwa pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, yang menjabat sebagai direktur teknik Al Hilal, akan menukangi tim pada ajang Piala Dunia Antarklub 2029.

Sejumlah laporan sebelumnya memastikan bahwa manajemen Al Hilal menempatkan Inzaghi di bawah pengawasan, guna memutuskan apakah ia akan tetap bersama tim atau tidak, terlebih setelah kekalahan dari Neom di Liga Roshn, dan Al Shamal Qatar di Liga Champions Asia Elite.

Namun jurnalis Saudi Abdulaziz Al Muraisel memastikan, dalam pernyataan melalui "Nabd Tuwaiq", bahwa manajemen Al Hilal memang berniat memperpanjang kontrak pelatih Italia tersebut pada periode mendatang.

Al Muraisel menjelaskan bahwa perpanjangan kontrak seharusnya diumumkan pada Oktober lalu, tetapi sejumlah persyaratan yang diajukan Inzaghi menyebabkan penundaan urusan ini.

Pertandingan berikutnya ALI Saudi Pro League 09.30 HIL

Jurnalis Saudi itu memperkirakan bahwa perpanjangan kontrak mantan pelatih Inter Milan tersebut akan diumumkan pada pertengahan musim ini, tanpa menunda hingga akhir musim.

Al Muraisel juga menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Inzaghi akan menjadi direktur teknik Al Hilal, jika keikutsertaannya dalam ajang Piala Dunia Antarklub 2029 dipastikan, sekitar 3 tahun mendatang.

Al Hilal belum lolos ke Piala Dunia Antarklub hingga saat ini, di mana yang lolos hanya Al Ahli yang berhasil menjuarai dua edisi pertama Liga Champions Asia Elite, sementara masih tersisa edisi saat ini dan edisi mendatang.

Perlu diingat bahwa Inzaghi memulai perjalanannya bersama Al Hilal pada ajang Piala Dunia Antarklub 2025 di Amerika Serikat, dan ia berhasil membawa tim melaju ke babak perempat final, sebelum kalah dari klub Brasil, Fluminense.