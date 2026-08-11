Kesepakatan kepulangan pemain internasional Maroko Achraf Dari ke Wydad mengalami perkembangan mengejutkan dalam beberapa jam terakhir, setelah keinginan bek Al Ahly Mesir itu untuk kembali ke klub lamanya terbentur kendala finansial yang bisa mengubah kembali arah kesepakatan, di tengah keteguhan sang pemain untuk memperoleh seluruh sisa hak finansialnya di klub.

Achraf Dari, pada Senin malam kemarin, menggelar pertemuan dengan para pejabat Al Ahly untuk membahas situasi dan masa depannya bersama tim. Namun, sang pemain menolak dalam pertemuan itu untuk melepaskan hak-haknya yang tercantum dalam kontraknya untuk dua musim tersisa, yang nilainya melampaui dua juta dolar.

Situs "Le360 Sport" Maroko menyebutkan bahwa para pejabat Al Ahly, menyikapi sikap ini, memutuskan untuk menjajaki pendapat pelatih Houcine Ammouta terkait kemungkinan berlanjutnya bek Maroko itu bersama tim pada musim mendatang.

Menurut sumber yang sama, Ammouta menyambut baik kemungkinan bertahannya Achraf Dari bersama Al Ahly, terlebih di tengah membaiknya kondisi fisiknya dan tidak adanya cedera yang dialaminya dalam periode terakhir.

Sang pelatih juga menyatakan kepuasannya terhadap penampilan yang ditunjukkan Dari selama pengalaman singkatnya bersama Kalmar Swedia, yang membantunya memulihkan ritme kompetitifnya setelah periode absen.

Achraf Dari sebelumnya pindah ke Kalmar dengan status pinjaman selama bursa transfer musim dingin lalu, sebelum kembali ke skuad Al Ahly setelah pengalamannya di Liga Swedia berakhir.

Syarat yang mengancam kepulangan Dari ke Wydad

Meski Ammouta menyambut baik bertahannya sang pemain, kemungkinan kepergian Dari dari Al Ahly masih tetap terbuka. Namun, terwujudnya hal itu kini bergantung pada konsesi finansial dari pihak pemain Maroko tersebut.

Menurut data yang beredar, Dari akan diminta melepaskan sekitar setengah dari sisa hak finansialnya di Al Ahly, agar bisa mengakhiri keterikatannya dengan klub dan memungkinkan kepindahannya ke tujuan berikutnya.

Perkembangan ini menjadi sangat penting di tengah adanya kesepakatan antara Achraf Dari dan Wydad terkait kepulangan sang pemain ke skuad tim Maroko itu pada musim mendatang, yang membuat masa depannya berada di persimpangan jalan yang sesungguhnya.

Di saat Dari berpegang teguh untuk memperoleh seluruh hak finansialnya, Ammouta menyambut baik bertahannya sang pemain bersama Al Ahly, sementara Wydad menanti sikap final dan kemungkinan memulangkan kembali mantan beknya.

Dengan demikian, kepulangan Achraf Dari ke Wydad kini bergantung pada penyelesaian aspek finansial dengan Al Ahly, pada saat keteguhan sang pemain terhadap hak-haknya bisa jadi mendorong berlanjutnya petualangannya bersama klub Mesir tersebut pada musim mendatang.