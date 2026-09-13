Kejutan Hoeness: Presiden Bayern Munich menghubungi pelatih Augsburg!

Awal yang perkasa dari Augsburg di Liga Jerman menjadi bahan perbincangan di kalangan sepakbola negara itu, setelah tim tersebut mencuri perhatian dengan hasil-hasil mengesankan, hingga mendorong Uli Hoeness, presiden kehormatan Bayern Munich, untuk menghubungi Manuel Baum, direktur teknik tim itu, melalui telepon.

Surat kabar Jerman "Bild" mengungkap bahwa Hoeness menelepon Baum sebelum pertandingan Augsburg melawan Bayer Leverkusen, yang berakhir imbang 2-2. Ketika pelatih itu ditanya tentang panggilan tersebut, ia menolak mengungkapkan isinya, dan hanya berkata: "Dari mana Anda selalu mendapatkan informasi Anda? Ini benar-benar gila."

Namun Manuel Baum mengisyaratkan bahwa presiden kehormatan Bayern Munich itu selama percakapan menyatakan apresiasinya terhadap penampilan tim, dan berkata sambil tersenyum: "Ya, hal itu bisa dirumuskan dengan cara seperti itu."

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Perhatian ini datang setelah awal yang menakjubkan dari Augsburg, yang memuncaki klasemen liga setelah dua pekan pertama, dengan kemenangan atas Schalke 3-0 lalu menggilas Eintracht Frankfurt 4-1, sebelum bermain imbang dengan Leverkusen dan mempertahankan catatannya tanpa kekalahan.

Hoeness bukan satu-satunya yang tertarik dengan awal perjalanan Augsburg, karena Jürgen Klopp, direktur teknik baru timnas Jerman, juga memuji tim tersebut. Baum mengatakan bahwa ia berbicara dengan Klopp mengenai beberapa pemain, dan bahwa pelatih timnas itu memberinya "reaksi yang bagus" mengenai gaya permainan tim.

Klopp sebelumnya menyaksikan kemenangan Augsburg atas Schalke dari tribun selama tur perkenalannya dengan klub-klub dan para pejabat, sementara kekaguman terhadap Baum bertambah terutama karena putranya, Leonel, yang berusia 11 tahun, bermain di tim di bawah 12 tahun Bayern Munich, sehingga membuatnya kerap hadir di akademi klub tersebut.