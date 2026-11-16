Kejutan guncang Manchester United: Lukaku umumkan kepergian lewat keputusan mengejutkan

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Setelah kemenangan telak atas Italia, Romelu Lukaku membuat kejutan terkait masa depannya bersama timnas Belgia, dengan keputusan yang tidak terduga usai penampilannya pada pemusatan latihan terakhir Belgia.

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Penyerang Fenerbahçe berusia 33 tahun itu mengumumkan keputusan pensiunnya dari timnas pada hari Senin ini melalui akun resminya di "Instagram", seraya menegaskan perasaan leganya atas berakhirnya perjalanan internasionalnya, meski ia berada bersama timnas selama pemusatan latihan terakhir.

Lukaku menyampaikan pesan kepada para suporter Belgia, yang di dalamnya ia mengenang momen-momen paling berkesan dalam perjalanannya bersama timnas, sambil mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada rekan-rekan dan para pelatih yang mendampinginya sepanjang tahun-tahun tersebut.

Penyerang Belgia itu menulis: "Sepanjang 16 tahun ini, saya telah mengerahkan segala kemampuan saya demi timnas, dan saya telah merasakan segala emosi yang mungkin terjadi. Saya bermain bersama rekan-rekan yang luar biasa yang akan selalu saya syukuri, dan saya ingin berterima kasih kepada mereka semua, bersama para pelatih yang memberi saya dorongan dan memercayai saya untuk membantu tim. Ini adalah petualangan yang menakjubkan, dan saya menikmati setiap momennya."

Pemilik 94 gol internasional itu menambahkan dalam pesannya: "Kepada para suporter Belgia, terima kasih atas dukungan kalian yang tak henti-hentinya kepada tim kami. Saya bangga mewakili negara saya di 4 turnamen Piala Dunia dan 3 turnamen Eropa, dan saya tidak akan pernah melupakan momen-momen ini. Saya lega dengan keputusan saya untuk berhenti di sini. Ini adalah pengalaman yang menakjubkan, dan merupakan kebahagiaan bagi saya untuk menjalaninya. Saya berterima kasih kepada kalian, terima kasih."

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Lukaku meninggalkan timnas Belgia setelah menjalani 135 pertandingan internasional, mencetak 94 gol di dalamnya, menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Belgia, dan meninggalkan jejak menonjol dalam sejarah timnas.

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Laga terakhir melawan Italia tanpa bermain

Laga Belgia melawan Italia, yang berakhir dengan kemenangan Italia dengan skor 4-1 pada hari Minggu di Stadion King Baudouin, mungkin menjadi penampilan terakhir Lukaku dalam pemusatan latihan timnas, meski ia tidak bermain dalam pertandingan tersebut.

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Penyerang itu sempat melakukan pemanasan yang cukup lama di pinggir lapangan selama pertandingan, namun ia tidak masuk ke lapangan, dan ia juga absen dari daftar timnas untuk laga melawan Turki akibat cedera.

Pensiunnya Lukaku menghadirkan tantangan baru bagi pelatih Marc van Bommel, yang akan dituntut untuk bekerja membangun kekuatan serang baru bagi timnas Belgia, setelah kepergian pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah dan salah satu elemen terpentingnya selama tahun-tahun terakhir.